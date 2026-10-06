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70'inde 35 gibi gösteriyor! Sadece bu 5 alışkanlığı yapıyor

70 yaşına gelmenin güçten düşmek, yavaşlamak ve bağımsızlığını kaybetmek anlamına geldiğini düşünebilirsiniz ancak bu büyük bir yanılgı olur. Fitness eğitmeni Carrie Sisson bu düşüncenin yanlış olduğunu gözler önüne seriyor. 30'lu yaşlarından itibaren güç antrenmanına önem veren Sisson, bugün kendisini hiç olmadığı kadar güçlü ve hareketli hissettiğini söylüyor.

70'inde 35 gibi gösteriyor! Sadece bu 5 alışkanlığı yapıyor
Çiğdem Berfin Sevinç

Sisson, yıllar boyunca yaptığı küçük değişikliklerin bugün kendisine geri döndüğünü belirtiyor. Ona göre 70 yaşında nasıl bir hayat yaşayacağımızı bugünden yaptıklarımız belirliyor.

70 inde 35 gibi gösteriyor! Sadece bu 5 alışkanlığı yapıyor 1

1. TARTIDAKİ RAKAMA DEĞİL, KALDIRDIĞINIZ AĞIRLIĞA BAKIN

Sisson'a göre yaş ilerledikçe kilodan çok vücudun gücüne odaklanmak gerekiyor.

Daha zayıf görünmeye çalışmak yerine daha güçlü olmayı hedefleyen Sisson, günlük hayatta işimize yarayacak hareketlerin çok daha önemli olduğunu söylüyor.

2. KASLARINIZI ŞİMDİDEN GÜÇLENDİRİN

Sisson'ın en çok önem verdiği konulardan biri kas kütlesi.

Yaş ilerledikçe kas kaybı yaşanabildiğini belirten fitness eğitmeni, bu nedenle genç yaşlardan itibaren kasları güçlendirmeyi öneriyor.

Ona göre güçlü kaslar, ilerleyen yaşlarda kişinin günlük işlerini daha rahat yapmasına yardımcı oluyor.

70 inde 35 gibi gösteriyor! Sadece bu 5 alışkanlığı yapıyor 2

3. SADECE KARDİYO YAPMAYIN

Sisson, egzersiz denince akla yalnızca koşu veya kalori yakmanın gelmemesi gerektiğini söylüyor.

Kalp atışını hızlandıran egzersizlerin yanında güç antrenmanlarının da yapılmasını öneriyor. Yerden rahatça kalkmak, merdiven çıkmak, alışveriş poşetlerini taşımak ve torunlarını kucağına almak gibi günlük hareketlerin önemli bir hedef olduğunu belirtiyor.

4. YAŞINIZI BAHANE EDEREK KENDİNİZİ SINIRLAMAYIN

Sisson'ın dikkat çeken önerilerinden biri de yaş nedeniyle hayattan uzaklaşmamak.

70 yaşına gelince bazı şeylerin yapılmaması gerektiği düşüncesine karşı çıkan fitness eğitmeni, insanların yaşları nedeniyle kendilerini sınırlamaması gerektiğini söylüyor.

Yeni şeyler denemek, sevilen kıyafetleri giymek ve hayattan keyif almak için yaşın bir engel olmadığını vurguluyor.

70 inde 35 gibi gösteriyor! Sadece bu 5 alışkanlığı yapıyor 3

5. ZİHNİNİZİ DE BESLEYİN

Sisson'a göre sağlıklı yaşlanmak sadece vücuda dikkat etmekle mümkün değil.

Çevredeki insanların, günlük düşüncelerin ve kişinin dikkatini verdiği şeylerin de hayatı etkilediğini belirtiyor. Bu nedenle kişinin hem bedenine hem de zihnine iyi bakması gerektiğini söylüyor.

"70 YAŞ HAYATIN SONU DEĞİL"

70 yaşında kendisini güçlü, hareketli ve iyi hissettiğini belirten Sisson, yaşlanmanın mutlaka bir düşüş dönemi olmadığını söylüyor.

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Anahtar Kelimeler:
spor Antrenör Fitness yaş yaşlı
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