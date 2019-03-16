AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Birbirine benzemez partileri bir araya getirenlerin bir niyeti var, Türkiye'nin istikrarını bozmak, Türkiye'yi güçten düşürmek. Bunlara müsaade etmememiz lazım." dedi. Yılmaz, Van'daki bir otelde kanaat önderleri ile İstanbul ve Ankara'dan gelen iş insanlarıyla bir araya geldiği programda yaptığı konuşmada, istikrar içerisinde ekonomiyi ve demokrasiyi çok daha ileri seviyeye taşımak gerektiğini söyledi. Yaklaşık 16 yıl önce Kürtçe konuşmanın bir takım çevrelerde büyük tepkiler oluşturduğunu anlatan Yılmaz, "Artık 24 saat Kürtçe, Zazaca yayın yapan TRT Kürdi var. Okullarda seçmeli ders olarak Kürtçe, Zazaca okutmak mümkün. Üniversitedeki enstitülerde, basın yayınlarında siyasi propaganda dili olarak Kürtçe'nin kullanılması var. Aynı şey inanç hürriyeti noktasında da oldu." diye konuştu. Ekonomiyi büyüterek, nimetleri toplumun her kesimine yaymak gerektiğini belirten Yılmaz, "Fakir fukaraya, engelliye, dula, hastaya sahip çıktık, bunu yapmaya da devam edeceğiz. Ama bazı çevreler de 31 Mart'ı istikrarımızı bozmak için fırsat görüyorlar. Burada 'AK Parti'nin, Recep Tayyip Erdoğan'ın oyunu düşürürsek hükümete çok daha kolay şekilde saldırırız' diyorlar. Bu hesabı yapıyorlar. Pusuya yatmış bir takım çevreler var." ifadesini kullandı.

- "Birbirine benzemez partileri kim bir araya getiriyor" Birbirine benzemeyen bir takım çevrelerin ve "asla bir araya gelemez" denilen partilerin şu an bir araya geldiğini dile getiren Yılmaz, şöyle devam etti: "Size soruyorum, bunlar nasıl bir araya gelebiliyor? Bu birbirine benzemez partileri kim bir araya getiriyor. Adeta birbirleriyle yarıştırıyorlar. Bunu kendi içimizde mutlaka sorgulamamız lazım. Bunu yapanların, birbirine benzemez partileri bir araya getirenlerin bir niyeti var, Türkiye'nin istikrarını bozmak, Türkiye'yi güçten düşürmek. Bunlara müsaade etmememiz lazım. Edremit, Van'ın kanaat önderleri buna müsaade etmemeli. Önümüzdeki dönem tam aksine bir fırsat penceresidir. Bu istikrarımızı koruyup, bu fırsat penceresini değerlendirmemiz lazım. İş dünyası, sivil toplum ve tüm toplumsal kesimle güçlü bir liderlikle, istikrarlı bir yönetimle yeni atılımlar yapmamız lazım." Yılmaz, bu yılın toparlanma yılı olduğunu, önümüzdeki sürecin de atılım süreci olacağını vurguladı. - "İş, aş, istihdam yaratacak yatırımların zamanı"