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"Birbirine benzemez partileri bir araya getirenlerin bir niyeti var"

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.03.2019 15:47 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz: - "Birbirine benzemez partileri bir araya getirenlerin bir niyeti var, Türkiye'nin istikrarını bozmak, Türkiye'yi güçten düşürmek. Bunlara müsaade etmememiz lazım" - "Kamu yatırımlarında belli bir noktaya geldik. Şimdi üretken yatırımların zamanı. Gençlere iş, aş, istihdam yaratacak yatırımların zamanı"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Birbirine benzemez partileri bir araya getirenlerin bir niyeti var, Türkiye'nin istikrarını bozmak, Türkiye'yi güçten düşürmek. Bunlara müsaade etmememiz lazım." dedi.

Yılmaz, Van'daki bir otelde kanaat önderleri ile İstanbul ve Ankara'dan gelen iş insanlarıyla bir araya geldiği programda yaptığı konuşmada, istikrar içerisinde ekonomiyi ve demokrasiyi çok daha ileri seviyeye taşımak gerektiğini söyledi.

Yaklaşık 16 yıl önce Kürtçe konuşmanın bir takım çevrelerde büyük tepkiler oluşturduğunu anlatan Yılmaz, "Artık 24 saat Kürtçe, Zazaca yayın yapan TRT Kürdi var. Okullarda seçmeli ders olarak Kürtçe, Zazaca okutmak mümkün. Üniversitedeki enstitülerde, basın yayınlarında siyasi propaganda dili olarak Kürtçe'nin kullanılması var. Aynı şey inanç hürriyeti noktasında da oldu." diye konuştu.

Ekonomiyi büyüterek, nimetleri toplumun her kesimine yaymak gerektiğini belirten Yılmaz, "Fakir fukaraya, engelliye, dula, hastaya sahip çıktık, bunu yapmaya da devam edeceğiz. Ama bazı çevreler de 31 Mart'ı istikrarımızı bozmak için fırsat görüyorlar. Burada 'AK Parti'nin, Recep Tayyip Erdoğan'ın oyunu düşürürsek hükümete çok daha kolay şekilde saldırırız' diyorlar. Bu hesabı yapıyorlar. Pusuya yatmış bir takım çevreler var." ifadesini kullandı.

- "Birbirine benzemez partileri kim bir araya getiriyor"

Birbirine benzemeyen bir takım çevrelerin ve "asla bir araya gelemez" denilen partilerin şu an bir araya geldiğini dile getiren Yılmaz, şöyle devam etti:

"Size soruyorum, bunlar nasıl bir araya gelebiliyor? Bu birbirine benzemez partileri kim bir araya getiriyor. Adeta birbirleriyle yarıştırıyorlar. Bunu kendi içimizde mutlaka sorgulamamız lazım. Bunu yapanların, birbirine benzemez partileri bir araya getirenlerin bir niyeti var, Türkiye'nin istikrarını bozmak, Türkiye'yi güçten düşürmek. Bunlara müsaade etmememiz lazım. Edremit, Van'ın kanaat önderleri buna müsaade etmemeli. Önümüzdeki dönem tam aksine bir fırsat penceresidir. Bu istikrarımızı koruyup, bu fırsat penceresini değerlendirmemiz lazım. İş dünyası, sivil toplum ve tüm toplumsal kesimle güçlü bir liderlikle, istikrarlı bir yönetimle yeni atılımlar yapmamız lazım."

Yılmaz, bu yılın toparlanma yılı olduğunu, önümüzdeki sürecin de atılım süreci olacağını vurguladı.

- "İş, aş, istihdam yaratacak yatırımların zamanı"

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerine hiç bir dönemde yapılmadığı kadar yatırım yapıldığını, Van depreminde hükümetin tüm bakanlarıyla depremzedeler için sefer olduğunu anımsatan Yılmaz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Van'da Tekstilkent'ten tutun da Urartu Müzesi'ne, Fuar Kongre Merkezi'nden Abalı Kayak Merkezi'ne bir çok yatırımı bütçe dışı kaynakla yaptık. 'Pozitif ayırımcılık' diyoruz ya bundan daha iyisi olur mu? Şimdi binlerce insan çok şükür iş, aş sahibi oldu. Yeter mi yetmez. Genç nüfus, bir ilin en büyük servetidir. Bunu iyi hale getirirsek çok büyük atılımlar yapabiliriz. Kamu yatırımlarında belli bir noktaya geldik. Şimdi üretken yatırımların zamanı. Gençlere iş, aş, istihdam yaratacak yatırımların zamanı. Bu açıdan iş adamlarımıza şükranlarımızı sunuyorum."

Van İş Adamları Derneği (VİŞAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Fatih Hatunoğlu da toplumsal kalkınmaya birilerinin öncülük yaptığını, fakat huzur ortamının toplum tarafından devam ettirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Hatunoğlu, "Bizim Van'a yönelik yatırımlarımız devam edecek ama bir takım sıkıntılar olunca yatırımcılar buradan kaçıyor. Bunun için huzur ortamını tesis etmemiz ve sürdürmemiz gerekiyor. Van bizim için çok önemli, Van için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Programa, AK Parti Van milletvekilleri İrfan Kartal, Abdulahat Arvas, AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Takva ve AK Parti Edremit Belediye Başkan Adayı İsmail Say da katıldı.

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Cevdet Yılmaz kanaat önderleri Van

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