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  4. Birbirlerine bıçakla saldırdılar! Baba öldü oğlu ise ağır yaralı

Birbirlerine bıçakla saldırdılar! Baba öldü oğlu ise ağır yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2020 12:36 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'da kavga eden baba-oğul, birbirlerine bıçakla saldırdı. Baba öldü, oğlu ağır yaralandı. Eşi ile oğlunu ayırmaya çalışan anne de bıçaklanarak, yaralandı.

Birbirlerine bıçakla saldırdılar! Baba öldü oğlu ise ağır yaralı

Olay, dün akşam Sultandağı ilçesine bağlı Yıldırım Mahallesi'nde meydana geldi. Abdil Z. (64) ile oğlu İrfan Z. (39) arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kavga sırasında baba-oğul birbirine bıçakla saldırdı. Anne Emine Z., eşi ile oğlunu ayırmaya çalıştı. Ancak başarılı olamadı. Baba ve oğlu ile anne aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı.

İhbar üzerine eve gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan Abdil Z., İrfan Z. ve Emine Z. ambulanslarla Sultandağı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ardından da Afyonkarahisar'a sevk edildi. Ancak Abdil Z. yolda yaşamını yitirdi.

Ağır yaralı İrfan Z. ile annesi Emine Z.'nin tedavileri Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesi'nde devam ediyor. İrfan Z.'nin hayati tehlikeyi atlatamadığı kaydedildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar bıçaklı kavga

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