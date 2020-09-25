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Birçok ilde araç çalan oto hırsızlık şebekesi çökertildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2020 12:03 | Son Güncelleme

Ankara ve Kastamonu başta olmak üzere birçok ilde oto hırsızlık olayına karıştıkları tespit edilen 4 kişi, Kastamonu ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda yakalandı.

Birçok ilde araç çalan oto hırsızlık şebekesi çökertildi

Ankara ve Kastamonu başta olmak üzere birçok ilde oto hırsızlık olayına karıştıkları tespit edilen 4 kişi, Kastamonu ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda yakalandı. Şüphelilerden 2’si tutuklanırken, 2’si ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre, Ankara ve Kastamonu başta olmak üzere çevre illerden otomobilde hırsızlık olayına karıştıkları tespit edilen 4 kişi, son olarak 30 Ağustos’ta Kastamonu’da Hisarardı Mahallesinde park halindeyken bir otomobili daha çaldı. Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, güvenlik kamerası görüntülerinden kimlikleri tespit edilen oto hırsızlık şebekesi, teknik ve fiziki takibe alındı. Polis ekiplerinin 23 günlük teknik ve fiziki takibi sonrasında otomobil hırsızlarının Ankara’nın Sincan ilçesinde oldukları belirlendi. Bunun üzerine harekete geçen Kastamonu Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle düzenlediği ortak operasyonla çalınan otomobillerle hırsızlık olayına karıştıkları tespit edilen 4 şüpheli şahısı da yakaladı.
Ankara’da yakalanarak Kastamonu’ya getirilen hırsızlık şüphelisi Eyüp Ş, Rıdvan D, Hacı D. ve Mustafa K, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık raporu alınarak adli makamlara çıkartıldı. Adli makamlarca şüphelilerden Eyüp Ş. ve Rıdvan D. tutuklanarak cezaevine konulurken, Hacı D. ve Mustafa K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şüphelilerin, yapılan sorgusunda birçok ilde otomobil hırsızlığına karıştıkları ve şebeke olarak hareket ettikleri tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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