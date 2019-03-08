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Birçok kadın bu hastalıktan muzdarip ama teşhisi oldukça zor! Endometriozis hakkında bilmeniz gerekenler

Diyetisyen Fulya Bozdemir Diyetisyen Fulya Bozdemir
KADIN SAĞLIĞI HABERLERİ  | 08.03.2019 14:35 | Son Güncelleme

Mart ayı, endometriozis farkındalık ayıdır. Birçok kadın bu hastalıktan muzdarip fakat teşhisi zor olduğu için henüz bilmiyor. Diyetisyen Fulya Bozdemir bu haftaki yazısında endometriozisi ele aldı.

Birçok kadın bu hastalıktan muzdarip ama teşhisi oldukça zor! Endometriozis hakkında bilmeniz gerekenler

Endometriozis (çikolata kisti) hastalığını ilk kez infertilite tezimi hazırlarken duymuştum. Endometrium, rahim içerisinde yer alarak gebelik için hazırlık yapan ve gebelik olmadığı zaman yeterli hormon desteği alamamasından dolayı menstruasyon kanaması olarak dökülen tabakadır. Bu hücrelerin vücutta rahim dışında başka alanda yer almasına endometriozis denir. En sık olarak yumurtalıklarda, rahim duvarı arkasında boşlukta ve bağırsakların yüzeyinde bulunabilir.

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En sık karşılaşılan şikayetler arasında aşırı ağrılı adet sancılarıdır. Adet sancısı dışında kronik kasık ağrıları ile bel ağrıları görülebilir.
Endometriozis hastalarının birçoğu çocuk sahibi olmakta güçlük çekmektedirler. İnfertilite problemi olan kadınların %10- 20’sinde endometriozis bulunmaktadır.

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Regl ağrılarını kesinlikle normal görmeyin, herkesin yaşıyor olması, bu durumun normal olduğunu göstermez. Çok ağır kanamalar, pelvik ağrılar, Irritabl bağırsak sendromu benzeri şikayetler şişkinlik, gaz vs, düzensiz kanamalar, regl dönemi kusma vs gibi durumlar endometriozisli kadınlarda görülebilecek şikayetlerdir.

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Beslenme şeklinizde yapılabilecek birçok değişiklik ise hastalığınızın ilerlemesini engelleyebilir. Endometriozis, inflamatuar ve immün bir hastalıktır. Genel olarak östrojen tarafından etkilenir fakat direk hormonal dengesizlikten kaynaklanmaz.
Bedeninizi iyi tanıyın, kendinizi ertlemeyin.

Dyt. Fulya Bozdemir
https://www.instagram.com/dytfulyabozdemir/
http://fulyabozdemir.com/

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endometriozis farkındalık ayı Endometriozis

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