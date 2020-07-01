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Birçok kadın yanlış kullanıyor! Hangi makyaj fırçası ne işe yarıyor? Uzmanı açıkladı...

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GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Makyaj rutininin en önemli aşamalarından biri olan makyaj fırçaları; görüntüleriyle, dokularıyla, renkleriyle ve tenimizde bıraktığı hisle hepimizde bir merak uyandırıyor desek yalan söylemiş olmayız. Peki hangi fırça ne işe yarar, bunu biliyor muyuz? Yazımızın sonunda makyaj fırçalarının bu kadar çeşidi olduğuna inanamayacaksınız. İsterseniz başlayalım.

Birçok kadın yanlış kullanıyor! Hangi makyaj fırçası ne işe yarıyor? Uzmanı açıkladı...

Kusursuz makyajın sırrı; makyaj fırçaları. Eğer bir de parmak uçlarınızla makyaj yapmayı sevmiyorsanız makyaj fırçalarının sizin için en iyi seçenek olduğunu söyleyebiliriz. Peki hangi makyaj fırçası ne işe yarar?

FONDÖTEN FIRÇASI

İsminden rahatlıkla çıkaracağımız bu fırça, tahmin ettiğiniz gibi fondöteni uygulamaya ve dağıtmaya yarıyor. Bunun yanında pürüzsüz ve çizgisiz bir ten elde etmeyi amaçlıyor.

OVAL FONDÖTEN FIRÇASI

Bu fırça diğerinden farklı olarak cilt makyajımızı yokmuş gibi gösteriyor. Kapatıcı fırçalarından daha büyük ve fondöten fırçalarından daha küçüktür. Yumuşak dokusu sayesinde rahatça kontür yapabilirsiniz.

AYDINLATICI FIRÇA

Şeklinden dolayı ''yelpaze fırça '' diye de bilinen bu fırça, aydınlatıcınızı iyice dağıtarak daha doğal bir görünüm elde etmenizi sağlar. Ürünü elmacık kemiklerinizin yanı sıra dudağınızın üstüne,burnunuzun ucuna ve kaşınızın altına da sürebilirsiniz.

KONTÜR FIRÇASI

Yüz hatlarınızın daha keskin ve sert görünmesini sağlar.

ALLIK FIRÇASI

Kılları diğer fırçalardan daha yumuşak olduğu için elmacık kemiklerinize daha iyi oturuyor. Böylece allık istediğiniz gibi dağılıyor.

FAR FIRÇASI

Neredeyse herkesin makyaj çantasında bulunmasına alışık olduğumuz bu fırça da göz kapaklarını ve kirpik diplerini renklendirmenize yardımcı oluyor. Kullanılan farın gözünüzde palette durduğu gibi görünmesini, yani pigmentini kaybetmemesini istiyorsanız yassı ve oval fırçalar tercih edebilirsiniz.

İNCE FAR FIRÇASI

Son dönemlerde oldukça trend bulunan dumanlı göz makyajının kuyruk kısmını yapabilmeniz için tasarlandı. Daha detay isteyen göz makyajlarında bu fırçayı kullanmalısınız.

KAPATICI FIRÇASI

Göz altları, burun kenarları, dudak etrafı gibi kapatırken dikkat isteyen alanlarda kullandığımız bu fırçayı, tampon hareketlerle uygulamak profesyonel bir görünüm sağlıyor.

DUDAK FIRÇASI

Rujun dudakta daha doğal durmasını sağlıyor. Ayrıca bu fırçayla dudak şeklinizde ufak değişiklikler yapabilirsiniz. Rujunuzu taşırmamanız için de rujdan önce tercih edebilirsiniz.

KESİK UÇLU FIRÇA

Sert ve keskin bir eyeliner için bu fırçadan yardım almak mantıklı bir hareket olacaktır. Açılı ucu sayesinde profesyonel bir makyaj artisti gibi kuyruklu eyeliner çekebilirsiniz.

PUDRA FIRÇASI

Pudra yüzünüzü pürüzsüz göstermeye yarıyor. Bu fırça sayesinde pudranızı rahatça dağıtabilirsiniz. Hem de cilt kusurlarınızı gizlemiş olursunuz.

EYELİNER FIRÇASI

Şüphesiz kullanması en zor makyaj ürünlerinden biri olan eyeliner ile daha profesyonel bir görünüm elde etmenizi sağlar. Fırçayı yatay ve kirpik dibine yakın tutmalısınız.

KAŞ FIRÇASI

Doğru renk seçiminde bulunduğunuzda istediğiniz kalınlıkta ve şekilde kaşınıza boyama yapabilirsiniz.

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