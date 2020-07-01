Birçok kadın yanlış kullanıyor! Hangi makyaj fırçası ne işe yarıyor? Uzmanı açıkladı...

Kusursuz makyajın sırrı; makyaj fırçaları. Eğer bir de parmak uçlarınızla makyaj yapmayı sevmiyorsanız makyaj fırçalarının sizin için en iyi seçenek olduğunu söyleyebiliriz. Peki hangi makyaj fırçası ne işe yarar?
İsminden rahatlıkla çıkaracağımız bu fırça, tahmin ettiğiniz gibi fondöteni uygulamaya ve dağıtmaya yarıyor. Bunun yanında pürüzsüz ve çizgisiz bir ten elde etmeyi amaçlıyor.
Bu fırça diğerinden farklı olarak cilt makyajımızı yokmuş gibi gösteriyor. Kapatıcı fırçalarından daha büyük ve fondöten fırçalarından daha küçüktür. Yumuşak dokusu sayesinde rahatça kontür yapabilirsiniz.
Şeklinden dolayı ''yelpaze fırça '' diye de bilinen bu fırça, aydınlatıcınızı iyice dağıtarak daha doğal bir görünüm elde etmenizi sağlar. Ürünü elmacık kemiklerinizin yanı sıra dudağınızın üstüne,burnunuzun ucuna ve kaşınızın altına da sürebilirsiniz.
Yüz hatlarınızın daha keskin ve sert görünmesini sağlar.
Kılları diğer fırçalardan daha yumuşak olduğu için elmacık kemiklerinize daha iyi oturuyor. Böylece allık istediğiniz gibi dağılıyor.
Neredeyse herkesin makyaj çantasında bulunmasına alışık olduğumuz bu fırça da göz kapaklarını ve kirpik diplerini renklendirmenize yardımcı oluyor. Kullanılan farın gözünüzde palette durduğu gibi görünmesini, yani pigmentini kaybetmemesini istiyorsanız yassı ve oval fırçalar tercih edebilirsiniz.
Son dönemlerde oldukça trend bulunan dumanlı göz makyajının kuyruk kısmını yapabilmeniz için tasarlandı. Daha detay isteyen göz makyajlarında bu fırçayı kullanmalısınız.
Göz altları, burun kenarları, dudak etrafı gibi kapatırken dikkat isteyen alanlarda kullandığımız bu fırçayı, tampon hareketlerle uygulamak profesyonel bir görünüm sağlıyor.
Rujun dudakta daha doğal durmasını sağlıyor. Ayrıca bu fırçayla dudak şeklinizde ufak değişiklikler yapabilirsiniz. Rujunuzu taşırmamanız için de rujdan önce tercih edebilirsiniz.
Sert ve keskin bir eyeliner için bu fırçadan yardım almak mantıklı bir hareket olacaktır. Açılı ucu sayesinde profesyonel bir makyaj artisti gibi kuyruklu eyeliner çekebilirsiniz.
Pudra yüzünüzü pürüzsüz göstermeye yarıyor. Bu fırça sayesinde pudranızı rahatça dağıtabilirsiniz. Hem de cilt kusurlarınızı gizlemiş olursunuz.
Şüphesiz kullanması en zor makyaj ürünlerinden biri olan eyeliner ile daha profesyonel bir görünüm elde etmenizi sağlar. Fırçayı yatay ve kirpik dibine yakın tutmalısınız.
Doğru renk seçiminde bulunduğunuzda istediğiniz kalınlıkta ve şekilde kaşınıza boyama yapabilirsiniz.
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