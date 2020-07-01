Birçok kadın yanlış kullanıyor! Hangi makyaj fırçası ne işe yarıyor? Uzmanı açıkladı...

Kusursuz makyajın sırrı; makyaj fırçaları. Eğer bir de parmak uçlarınızla makyaj yapmayı sevmiyorsanız makyaj fırçalarının sizin için en iyi seçenek olduğunu söyleyebiliriz. Peki hangi makyaj fırçası ne işe yarar?

FONDÖTEN FIRÇASI

İsminden rahatlıkla çıkaracağımız bu fırça, tahmin ettiğiniz gibi fondöteni uygulamaya ve dağıtmaya yarıyor. Bunun yanında pürüzsüz ve çizgisiz bir ten elde etmeyi amaçlıyor.

OVAL FONDÖTEN FIRÇASI

Bu fırça diğerinden farklı olarak cilt makyajımızı yokmuş gibi gösteriyor. Kapatıcı fırçalarından daha büyük ve fondöten fırçalarından daha küçüktür. Yumuşak dokusu sayesinde rahatça kontür yapabilirsiniz.

AYDINLATICI FIRÇA

Şeklinden dolayı ''yelpaze fırça '' diye de bilinen bu fırça, aydınlatıcınızı iyice dağıtarak daha doğal bir görünüm elde etmenizi sağlar. Ürünü elmacık kemiklerinizin yanı sıra dudağınızın üstüne,burnunuzun ucuna ve kaşınızın altına da sürebilirsiniz.

KONTÜR FIRÇASI

Yüz hatlarınızın daha keskin ve sert görünmesini sağlar.

ALLIK FIRÇASI

Kılları diğer fırçalardan daha yumuşak olduğu için elmacık kemiklerinize daha iyi oturuyor. Böylece allık istediğiniz gibi dağılıyor.