KADIN
  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. GÜZELLİK - MODA
  4. Birçok kadının hayatında artık sütyene yer yok!

Birçok kadının hayatında artık sütyene yer yok!

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Koronavirüs salgınında evde olmak kuşkusuz birçok kişiye rahatlığı getirdi. En azından bazı kadınlar için. Öyle ki yapılan araştırmaya göre birçok kadının hayatında artık sütyene yer yok.

Birçok kadının hayatında artık sütyene yer yok!

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle birkaç ay eve hapsolmuş bununla birlikte pijama ve eşofmanlarımızın rahatlığına alışmıştık. Bu rahatlığa alışan birçok kadın da artık sütyenlerini sonsuza kadar çekmeceye kaldırdı diyebiliriz.

Küresel araştırma markası Mintel'e göre, alışveriş yapanların yüzde 80'i artık pandemi sonrası iç çamaşırı satın almaya gelince konforu ilk sıraya koyuyor.

Son 12 ayda, balensiz sütyenler ve spor sütyenleri en popüler seçenek olarak ortaya çıkarken, balenli sütyenler (diğer bir deyişle en rahatsız edici tür) geçen yıla göre yüzde 37 oranında düştü.

eBay, sütyen alternatiflerinde de bir artışa tanık oldu. Şirket yöneticisi, 'spor sütyenlerinde yüzde 167, yüzde 149 ve yüzde 163 artış görüldü. Kilitlemede öğrendiğim bir şey, rahatlığın anahtar olduğu' dedi.

Söz konusu araştırma için konuşan bazı kadınlar 'artık evden çalıştığımıza göre bazen pijamalarımı bile değiştirmiyorum sütyen takmayı uzun bir süredir hayatımdan çıkardım. Bir daha sütyen giyeceğimi düşünmüyorum' diyor.

'HAYAT ÇOK KISA BİR DAHA SÜTYEN GİYMEYECEĞİM'

Başka bir kadın, 'markete gittiğinde sütyen takmayı unuttuğunu ve 2 saat farkına varmadan bu şekilde dolaştığını söylüyor: 'Aylardır sütyen giymediğim için böyle bir şeyin olmadığının farkına varmak oldukça zor oldu. 2020 cehennemi bize bir şey öğrettiyse, sağlığımızı ve esenliğimizi her şeyin önüne koymaya başlamaktır. Bir daha asla sütyen giymeyeceğim, hayat çok kısa.'

Sütyen takmanın veya sütyen takmamanın sağlık üzerindeki etkilerinin tartışma konusu olmaya devam ettiğini belirtmekte fayda var. Bazı uzmanlar sütyen takmamanın göğüslerimizin sarkmasına neden olabileceğini savunurken, diğerleri bunun tersi olduğuna inanıyor. Her ikisini de destekleyecek çok fazla araştırma yoktur, ancak genellikle göğüsleriniz, kilonuz ve genetik gibi bir dizi farklı faktöre bağlı olduğu kabul edilir.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Merakla bekleniyordu! iPhone 12'de müthiş özellik Merakla bekleniyordu! iPhone 12'de müthiş özellik
Yaşlanma belirtilerini tersine çevirebilirsinizYaşlanma belirtilerini tersine çevirebilirsiniz
Hepsinin derdi ortak! 'Uyurken boğacaklarından korkuyoruz'Hepsinin derdi ortak! 'Uyurken boğacaklarından korkuyoruz'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Yemeği bile tatmadı! "Burada ömrün uzun değil"
Yemeği bile tatmadı! "Burada ömrün uzun değil"
Masumlar Apartmanı'na damga vuran sahne! Sosyal medyada gündem oldu
Masumlar Apartmanı'na damga vuran sahne! Sosyal medyada gündem oldu
Burcunuzu okumadan güne başlamayın!
Burcunuzu okumadan güne başlamayın!
Yaşlanma belirtilerini tersine çevirebilirsiniz
Yaşlanma belirtilerini tersine çevirebilirsiniz
Ne el izi ne de bez izi! Karbonat ve arap sabunu...
Ne el izi ne de bez izi! Karbonat ve arap sabunu...
Sadece 2 malzeme! Siyah noktaları yok ediyor
Sadece 2 malzeme! Siyah noktaları yok ediyor
İlginizi Çekebilir
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Sakın çöpe atmayın! Kuruyan rimeli bu yöntemle tekrar kullanın
Sakın çöpe atmayın! Kuruyan rimeli bu yöntemle tekrar kullanın
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Kuaförden çıkmış gibi: 10 dakikada yapılan en havalı saç modelleri
Kuaförden çıkmış gibi: 10 dakikada yapılan en havalı saç modelleri
Yaşlanma belirtilerine evde yapabileceğiniz bu kremle veda edin!
Yaşlanma belirtilerine evde yapabileceğiniz bu kremle veda edin!
Sonuçlar korkutucu! Oje sürdükten 10 saat sonra...
Sonuçlar korkutucu! Oje sürdükten 10 saat sonra...
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bu ürünleri kullanıyorsanız sivilce problemi yaşayabilirsiniz!
Bu ürünleri kullanıyorsanız sivilce problemi yaşayabilirsiniz!
Basit önlemlerle cildinizdeki yaşlanma belirtilerini tersine çevirebilirsiniz
Yaşlanma belirtilerini tersine çevirebilirsiniz
Sadece 2 malzeme, 10 doğal maske! Siyah noktalar yok oluyor
Sadece 2 malzeme! Siyah noktaları yok ediyor
Alışılmadık noktalar! Parfümü vajina bölgesine değil göğüs arasına sıkın!
Alışılmadık nokta! Vajina bölgesine değil ama...
Ünlüler için kullanıyorlarmış! Dişlerinizi bembeyaz gösterecek 6 makyaj hilesi
Dişlerinizi bembeyaz gösterecek 6 makyaj hilesi
Saçınıza pudra dökün ve bekletin! Sonuç inanılmaz...
Saçınıza pudra dökün ve bekletin! Sonuç inanılmaz...
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.