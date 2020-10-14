Birçok kadının hayatında artık sütyene yer yok!

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle birkaç ay eve hapsolmuş bununla birlikte pijama ve eşofmanlarımızın rahatlığına alışmıştık. Bu rahatlığa alışan birçok kadın da artık sütyenlerini sonsuza kadar çekmeceye kaldırdı diyebiliriz.

Küresel araştırma markası Mintel'e göre, alışveriş yapanların yüzde 80'i artık pandemi sonrası iç çamaşırı satın almaya gelince konforu ilk sıraya koyuyor.

Son 12 ayda, balensiz sütyenler ve spor sütyenleri en popüler seçenek olarak ortaya çıkarken, balenli sütyenler (diğer bir deyişle en rahatsız edici tür) geçen yıla göre yüzde 37 oranında düştü.

eBay, sütyen alternatiflerinde de bir artışa tanık oldu. Şirket yöneticisi, 'spor sütyenlerinde yüzde 167, yüzde 149 ve yüzde 163 artış görüldü. Kilitlemede öğrendiğim bir şey, rahatlığın anahtar olduğu' dedi.

Söz konusu araştırma için konuşan bazı kadınlar 'artık evden çalıştığımıza göre bazen pijamalarımı bile değiştirmiyorum sütyen takmayı uzun bir süredir hayatımdan çıkardım. Bir daha sütyen giyeceğimi düşünmüyorum' diyor.