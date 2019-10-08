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Birçok kadının kış mevsimi boyunca yaşadığı 19 rahatsız edici şey

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 08.10.2019 14:37 | Son Güncelleme

Terleme ve kokma, jilet yanması, uyluk tahrişi, kuru cilt ve güneş yanıkları... Bunlar yazın bize getirdiği problemler ancak kadınlar kış mevsiminde de ayrı problemlerle uğraşıyorlar. İşte sizin için 19 rahatsız edici şeyi biraraya getirdik.

Birçok kadının kış mevsimi boyunca yaşadığı 19 rahatsız edici şey

Kadın olmak harika ama bazen gerçekten zor. Yeni ojelenmiş tırnakların hemen dağılması, yeni giyilen külotlu çorabın yırtılması... Gerçek şu ki, bu sorunlardan asla kaçamayacağız. Yapabileceğiniz tek şey gülüp geçmek çünkü sizin gibi birçok hemcinsiniz de aynı sorunları yaşıyor. İşte kışın yaşadığımız sorunlardan birkaçı.

  • Çekmecede uzun uzun aradığınız külotlu çorabınızın ucunun delik olduğunu görmek.
  • Külotlu çorabınızın gün içinde sık sık kayması ve sürekli çekmek zorunda kalmanız. Tabi bunu yaparken mutlaka sizi birinin yakalaması.

2

  • Makyaj yaparken sürekli burnunuzun akması ve makyajınızın bibirine girmesi.
  • Dudak koruyucu kremi sürdüğünüzü unutmak, dudaklarınızı yalamak ve dudaklarınızın sürekli kuru ve gergin olması. Bununla beraber pul pul dökülmesi.
  • Kuru dudağa özellikle mat ruj sürmek de oldukça zor.

1

  • Ayaklarınızın da kuru bir cilde sahip olması çorap giyerken elektriklenmeye yol açacaktır.
  • Sürekli el kremi almak zorunda kalmak.
  • Gece yatak sıcak olduğu için tişörtle yatmak, sabah ise soğuk nedeniyle kalkmak istememek.
  • Hangi elbisenizi giyeseniz giyin üstünüze kaban ve yün atkı takmak.
  • Şapka takmak çok güzel ancak çıkardığınızda karışan saçlarınızı görmek oldukça kötü.
  • Yeni bir kıyafet almak için üstünüzdeki 7 kat kıyafeti çıkarmak zorunda kalmak.
  • Kalın tayt ve bot kombinasyonu yüzünden terli ayaklara sahip olmak.
  • Evden ıslak saçla çıkamamak.

9

  • Havadan dolayı saç diplerinizin de kuruması ve kepek oluşumu.
  • Vitamin takviyeleri için küçük bir servet harcamak ancak kullanmayı unutmak.
  • Soğuk klozete oturmak.
  • Buz gibi soğukta sütyen takmak zorunluluğu.
Bu sorunların çoğunu yaşıyoruz! İşte yaz aylarında yaşanan problemleri çözme yolllarıBu sorunların çoğunu yaşıyoruz! İşte yaz aylarında yaşanan problemleri çözme yollları
  • Çoraplarınızın botlarınız içinde kayması.
  • Eldiveninizi çıkarırken tırnağınızın kırılması.
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