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Birçok kadının yakından takip ettiği yeni güzellik trendleri! Karın kası artık moda değil

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 17.07.2019 13:49 | Son Güncelleme

Güzellik endüstrisi bazı değişikliklerden geçiyor. Bu sizi sevindirebilir, çünkü moda daha basit ve doğal hale geliyor. Artık mükemmel kaşlara, sahte kirpiklere veya karın kasına gerek duymayacaksınız. Sadece bunlarla sınırlı değil elbet sizi şaşırtacak çok şey var.

Birçok kadının yakından takip ettiği yeni güzellik trendleri! Karın kası artık moda değil

İşte en yeni güzellik trendleri....

KAŞLAR İÇİN MÜKEMMEL BİR ŞEKİL YOK

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Rengi uzunluğu ne olursa olsun bu yıl doğal kaşlar moda. Ama düzgün yani temiz görünmesi şart. Özel kaş jeli kullanabilir ve kılları istediğiniz stille sabitlemek için şekillendirmeyi deneyebilirsiniz.

MOR SAÇ RENGİ

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Yakın zamana kadar bu saç rengi oldukça sıradışı gibi gelebilirdi ancak şu anda ünlüler arasında bile oldukça popüler. Geçtiğimiz yıllarda da moda olan mor saç rengi bu yılda karşımıza çıkacak gibi duruyor. Bu saç renginin en büyük avantajı, saçın uzunluğu veya şeklinden bağımsız olarak tüm mor tonlarının harika görünmesidir.

KARIN KASLARI

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6 pack'li karın kası artık moda değil. Blogcular, ünlüler ve sosyal medya kullanan birçok kişi artık fotoğraflarını 'abcrack' etiketiyle paylaşıyorlar. Güzel bir göbek yerine, vücutlarının diğer özelliklerini gösteriyorlar. Beslenmenize dikkat etmek yorucu egzersizler yapmadan da güzel bir fiziğe ve karın bölgesinde dikey bir çizgiye ulaşmak yeterli. Model Emily Ratajkowski'nin karnında net bir dikey çizgi var. Belki de bu trendi başlatan oydu.

ÇİLLER

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Doğuştan çilleri olan insanlar çoğu zaman onlarla gurur duyuyor ve onları gizlemiyor. Ancak çilleri olmayan kişiler yüzlerine çil eklemenin çeşitli yollarını arıyor. Bazıları bunu makyajla yaparken, bazıları bir adım öteye gidiyor ve dövme yaptırıyorlar.

ALYANS YERİNE PİERCİNG

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Kadınlar artık alyans yerine parmaklarına piercing yaptırmayı uygun görüyor. Prosedür çok uzun değil birkaç dakika sürüyor ancak boşanırsanız ve bunu çıkarmak isterseniz küçük bir yara izine hazırlıklı olmalısınız. Bununla birlikte cildinizin herhangi bir yerine de yaptırabilirsiniz. Bazı kadınlar piercing'i boynuna, bileğine yaptırırken bazıları gözyaşı damlası gibi kullanıyor.

KISA KAHKÜL

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Audrey-Hepburn tarzı kahküller oldukça moda. Özel bir beceri gerektirmyen kahküller kişinin daha genç görünmesini sağlıyor. Hatta adına 'çocuk kahkülü' diyen de var.

ÇATLAK İZLERİ DÖVMESİ

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Çatlak izleri birçok kadının yıllarca uğraştığı bir sorun. Kimimiz geçirmek için binlerce lira harcıyor, kimimiz görünüşünü önemsemiyoruz bile. Dövme sanatçısı, Rodolph Otatuador ise onları gizlemenin bir yolunu buldu. Çatlak izlerini cilt rengiyle 'karıştırmak.' Ne yazık ki, bu yöntem şimdilik yalnızca Brezilya'da kullanılmaktadır, ancak etkisi oldukça inanılmaz. Otatuador bu yöntemle göz altındaki koyu halkaları da gizliyor.

GÖBEK DELİĞİ ESTETİĞİ

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Başka bir yeni trend de, göbek deliği estetiği. Tıpkı modellerdeki gibi göbek deliğine sahip olmak için birçok kadın umbilicoplasty adı verilen bir estetik yaptırıyor.

DOĞAL KİRPİKLER

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Doğal görünüme gidiş kirpiklerde de geçerli. Sahte kirpik kullanmak yerine doğal kirpiklerinizi güçlendirmek için harekete geçebilirsiniz. Bunun için hint yağı, üzüm çekirdeği yağı ve aloe veradan faydalanabilirsiniz.

ISLAK MAKYAJ

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Mat dokular her geçen gün daha az popüler hale geliyor. Şu anda “ıslak makyaj” denilen trend var. Cilt, gözler ve dudaklar ıslak görünüyor. Bu nedenle, ıslak bir görünüme sahip bir highlighter, dudak parlatıcısı ve göz farı kullanabilirsiniz.

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