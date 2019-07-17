Birçok kadının yakından takip ettiği yeni güzellik trendleri! Karın kası artık moda değil

İşte en yeni güzellik trendleri....

KAŞLAR İÇİN MÜKEMMEL BİR ŞEKİL YOK

Rengi uzunluğu ne olursa olsun bu yıl doğal kaşlar moda. Ama düzgün yani temiz görünmesi şart. Özel kaş jeli kullanabilir ve kılları istediğiniz stille sabitlemek için şekillendirmeyi deneyebilirsiniz.

MOR SAÇ RENGİ

Yakın zamana kadar bu saç rengi oldukça sıradışı gibi gelebilirdi ancak şu anda ünlüler arasında bile oldukça popüler. Geçtiğimiz yıllarda da moda olan mor saç rengi bu yılda karşımıza çıkacak gibi duruyor. Bu saç renginin en büyük avantajı, saçın uzunluğu veya şeklinden bağımsız olarak tüm mor tonlarının harika görünmesidir.

KARIN KASLARI

6 pack'li karın kası artık moda değil. Blogcular, ünlüler ve sosyal medya kullanan birçok kişi artık fotoğraflarını 'abcrack' etiketiyle paylaşıyorlar. Güzel bir göbek yerine, vücutlarının diğer özelliklerini gösteriyorlar. Beslenmenize dikkat etmek yorucu egzersizler yapmadan da güzel bir fiziğe ve karın bölgesinde dikey bir çizgiye ulaşmak yeterli. Model Emily Ratajkowski'nin karnında net bir dikey çizgi var. Belki de bu trendi başlatan oydu.