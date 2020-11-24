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Birçok kişi bunu yapıyor! Aynı pijamayı 2 gün üst üste giymeyin çünkü...

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Eskimiş bir pijama takımıyla yatağa girmek zararsız görünse de bazı endişe verici sonuçlara neden olabilir. İşte aynı pijamayı üst üste giymemeniz için önemli sebepler.

Birçok kişi bunu yapıyor! Aynı pijamayı 2 gün üst üste giymeyin çünkü...

Birçok kadın, pijamasını her gün değiştirmek yerine aynı pijama takımını günlerce giyerek yatağa giriyor. Eski pijamayla yatma alışkanlığı kulağa zararsız gibi gelse de aslında durum bildiğinizden daha tehlikeli.

SAĞLIKSIZ BİR ORTAMDA UYUYORSUNUZ

Aynı kumaşı defalarca giyerseniz, giysilerinizde bakteri ve ölü deri hücreleri birikmeye başlayabilir. Yatağınızı düzenli olarak yıkasanız bile, çok uzun süre temiz kalmaz çünkü yıkanmamış gece kıyafeti ile doğrudan temas eder. Geceleri aynı pijamaları giymek, tedavisi zor olabilecek enfeksiyonlara neden olabilir.

MİKROPLARI BAŞKA GİYSİLERE AKTARABİLİRSİNİZ

Arka arkaya 2 hafta giydiğiniz pijama takımını çamaşır makinesine koyduğunuzda bile ne yazık ki mikropların çoğundan kurtulamazsınız. Bu mikroplar, makine içinde diğer giysilere aktarılabilir.

UYKU KALİTENİZİ ETKİLER

Tıpkı yeni temizlenmiş çarşafların size rahatlama hissi vermesi gibi, temiz gece kıyafetleri içinde uyumak da kendinizi yenilenmiş hissettirir. Terli pijama takımı giyerek yatağa girmeniz sizi rahat uyutmayabilir.

ALERJİNİZİ KÖTÜLEŞTİREBİLİR

Toza alerjiniz varsa veya başka solunum rahatsızlıklarınız varsa, eski pijamalarla uyumak ciddi hasara neden olabilir. Toz akarları ölü deri pullarını yerler. Toza alerjiniz varsa, pijamalarınızı en azından iki günde bir değiştirmek daha iyidir.

SİVİLCEYE NEDEN OLABİLİR

Geceliklerinizi değiştirmediğinizde kumaşta bakteri ve ölü deri hücreleri oluşur. Gece gözeneklerinize giren bu bakteriler ter aracılığıyla vücuda girer ve kısa sürede sivilce oluşumu gerçekleşir.


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