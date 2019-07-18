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Birçok şeye fayda sağlayabilir ancak bu ürünlerde karbonat kullanmayın

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
PRATİK BİLGİLER HABERLERİ  | 18.07.2019 15:26 | Son Güncelleme

Ayak şişlikleri, siyah noktalar ve daha birçok problemin çözümü için kullandığımız karbonatı birkaç üründe kesinlikle kullanmamalısınız. Çok amaçlı bir ürün olan karbonat güçlü bir leke çıkarıcı da olduğundan temizlik için de tercih ediliyor. Ancak aşındırıcı özelliğinden dolayı bazı ürünlerde kullanmamalısınız.

Birçok şeye fayda sağlayabilir ancak bu ürünlerde karbonat kullanmayın

İşte kesinlikle karbonat kullanılmaması gereken alanlar...

ALÜMİNYUM KAP VE TAVALAR

Alüminyum döküm tava ve tencerelerde karbonat kullanımı oksitlenmeye ve renk değişimine neden olabilir. Bu yüzden güvende olmak için sadece bulaşık deterjanı ve su kullanın.

1

ALTIN KAPLAMA PARÇALAR

Takılarınızda ya da evinizde bulunan altın kapalama ürünleri de karbonatla temizlememelisiniz. Aksi takdirde pul pul dökülmelerine ve kararmalarına neden olursunuz. Temizlemek için sabunlanmış yumuşak bir bez kullanabilirsiniz.

KARARAN GÜMÜŞLER

Karbonat kararmış gümüş eşyalarınızı temizleyebilir ancak özellikle antik gümüşleriniz varsa bunun için bir çözüm olmayabilir. Böyle bir şeyin temizlenmesi gerekiyorsa, mutlaka bu konuda uzman birine başvurmalısınız.

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MERMER

Sirke ile karbonat kullanmak mermerin paslanmasına neden olabilir. Tezgahı temizlemek için yumuşak bir sünger, sabun ve su kullanın. Aksi takdirde karbonat bu yüzeylerde aşınmaya neden olabilir.

Karbonatın faydalı olduğu alanlar için TIKLAYIN

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