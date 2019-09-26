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"Birçok turistin iflastan haberi bile yok"

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 12:03 | Son Güncelleme

İngiltere'nin Marmaris Fahri Konsolosu Doğan Tugay: - "(İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflası) Bütün oteller çok büyük bir misafirperverlik gösteriyor. Birçok turistin iflastan haberi bile yok. Gayet güzel tatillerini yapıyorlar. Hiçbir turist mağdur olmadı" - İngiliz turist Adrian Spencer: - "Fantastik bir tatil yapıyorum. Hiçbir problemimiz yok. Daha önce defalarca tatil yaptığım Marmaris'e gelecek sezon da geleceğim" - İngiliz turist Alison Slyman: - "Otelle ilgili hiçbir problemimiz yok. Çalışanlar harika. Herkes bize yardımcı oluyor. Daha önce beş kez Marmaris'e geldim. Kesinlikle altıncı kez de Marmaris'e ve aynı otele geleceğim"

SABRİ KESEN - İngiltere'nin Marmaris Fahri Konsolosu Doğan Tugay, İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflası sonrası tatillerini Muğla'da geçiren turistlerin mağdur edilmediğini belirterek, "Bütün oteller çok büyük bir misafirperverlik gösteriyor. Birçok turistin iflastan haberi bile yok. Gayet güzel tatillerini yapıyorlar." dedi.

Tugay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, devletin tüm birimleri ve otelcilerin tur operatörü Thomas Cook'un iflasından turistlerin etkilenmemesi için üzerilerine düşen görevi yerine getirdiğini söyledi.

Tatillerini tamamlayıp geri dönen turistlerin de havalimanı ve İngiltere'ye transferlerinin sorunsuz yürütüldüğünü aktaran Tugay, Kültür ve Turizm Bakanlığının, iflas krizini turizme ve Türkiye imajına zarar gelmeden başarılı şekilde yönettiğini dile getirdi.

Tatildeki turistlerden 22 Eylül'den itibaren otellerde kalanların ücretlerinin ATOL'un (İngiltere Kamu Otoritesi) yetkilendirdiği kurum tarafından ödeneceğine dikkati çeken Tugay, "Bütün oteller çok büyük bir misafirperverlik gösteriyorlar. Birçok turistin iflastan haberi bile yok. Gayet güzel tatillerini yapıyorlar. Hiçbir turist mağdur olmadı." diye konuştu.

Dalaman Havalimanı'ndan İngiltere'ye gidecek turist sayısının yaklaşık 13 bin olduğunu anlatan Tugay, şunları kaydetti:

"Turistlerin büyük bir bölümü tatillerine devam ediyor. Seyahat acenteleri ve tur operatörleriyle temaslarımızı yaptık. Havaalanlarına gidiyoruz, geçişleri takip ediyoruz. Türkiye, Avrupa'da en iyi hizmeti veren hiçbir art niyet gütmeden insanları rahat ettiren, güven duyulan bir ülke oldu. İspanya'dan bile bu konuda önde. Bu iş iyi gidiyor. Bütün dünya mağdur oldu. İngiltere hükümeti nasıl bir politika izleyecek göreceğiz."

- "Fantastik bir tatil yapıyorum"

Marmaris'te tatiline devam eden İngiliz turist Adrian Spencer, her şeyin yolunda olduğunu, tatiliyle ilgili bir sorun yaşamadığını anlattı.

Spencer, "Fantastik bir tatil yapıyorum. Hiçbir problemimiz yok. 5 Ekim'de tatilim bitiyor. Tatilime iki hafta devam edeceğim. Daha önce defalarca tatil yaptığım Marmaris'e gelecek sezon da geleceğim." ifadelerini kullandı.

Ailesiyle tatil yapan Alison Slyman da dönüş tarihinin henüz netleşmemiş olması haricinde mutlu bir tatil geçirdiğini bildirdi.

Türkiye'de bulunmaktan mutlu olduğunu vurgulayan Slyman, "Otelle ilgili hiçbir problemimiz yok. Çalışanlar harika. Herkes bize yardımcı oluyor. Daha önce beş kez Marmaris'e geldim. Kesinlikle altıncı kez de Marmaris'e ve aynı otele geleceğim." dedi.

İngiliz Steve Rayment de tur operatörünün iflası nedeniyle Türkiye'de sıkıntıya giren turist olduğunu duymadıklarını belirterek, "Herkes bize iyi bakıyor. Benim tek sıkıntım oğlum da tatile gelecekti ancak iflas olayı yüzünden gelemedi. Onun dışında harika bir tatil yaşıyorum, herkes yardımcı oluyor. İlk fırsatta Marmaris'e yeniden tatile geleceğim." diye konuştu.

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iflas ingiliz turist İngiltere'nin Marmaris Fahri Konsolosu Doğan Tugay Marmaris Thomas Cook

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