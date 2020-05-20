Birçok ünlü bu yöntemleri tercih ediyor! İşte porselen gibi cilt için bakım önerileri...

Potansiyel cilt problemlerini önlemek, cilt lekelerini gidermek, mat ve donuk görünen cildi canlandırmak için tek yapmanız gereken düzenli cilt bakımıdır. Pratik bir şekilde cilt bakımı yapmak ve yumuşacık bir cilde sahip olmak için aşağıdaki önerileri değerlendirebilirsiniz.

DUŞ ALIRKEN BUHAR MASAJI YAPIN

Buhar banyosu yapmak, cildinizi güzelleştirmenin en iyi yollarından biridir. Duş sırasında sadece parmaklarınızı kullanarak dairesel hareketler yapın. Sırasıyla alnınıza, elmacık kemiklerinize, yanaklarınıza ve çene bölgenize peeling uygulayın. Bu işlem kan dolaşımını arttırır ve cildinizin daha nemli olmasını destekler.

CİLDİNİZİ ARINDIRIN

Yüzünüzün adeta porselen gibi görünmesini istiyorsanız düzenli olarak cildinizi arındırmanız gerekir. Ilık suya batırılmış bir bezle yüzünüze masaj yapın. Böylece ölü cilt hücrelerinizden kurtulabilirsiniz. Dilerseniz bir cilt arındırıcı losyon da kullanabilirsiniz. Her gün bunu tekrarladığınız zaman cildinizin yaşlanmasını da önleyebilirsiniz.

ESANSİYEL YAĞLARIN GÜCÜNDEN FAYDALANIN