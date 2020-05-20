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Birçok ünlü bu yöntemleri tercih ediyor! İşte porselen gibi cilt için bakım önerileri...

Göksi Beköz Göksi Beköz
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Cildinizin güzel görünmesi, bakım rutininizle alakalıdır. Cildinize düzenli bakım yapar ve cilt sağlığınızı destekleyen yiyecek ve içecekleri tercih ederseniz uzun yıllar boyunca pürüzsüz bir cilde sahip olabilirsiniz. Doğru bakım rutini ile porselen görünümlü bir cilde kavuşmanız hayal değil! Bu yazıda, cildinizin güzelliğine güzellik katacak öneriler sunuyoruz!

Birçok ünlü bu yöntemleri tercih ediyor! İşte porselen gibi cilt için bakım önerileri...

Potansiyel cilt problemlerini önlemek, cilt lekelerini gidermek, mat ve donuk görünen cildi canlandırmak için tek yapmanız gereken düzenli cilt bakımıdır. Pratik bir şekilde cilt bakımı yapmak ve yumuşacık bir cilde sahip olmak için aşağıdaki önerileri değerlendirebilirsiniz.

DUŞ ALIRKEN BUHAR MASAJI YAPIN

Buhar banyosu yapmak, cildinizi güzelleştirmenin en iyi yollarından biridir. Duş sırasında sadece parmaklarınızı kullanarak dairesel hareketler yapın. Sırasıyla alnınıza, elmacık kemiklerinize, yanaklarınıza ve çene bölgenize peeling uygulayın. Bu işlem kan dolaşımını arttırır ve cildinizin daha nemli olmasını destekler.

CİLDİNİZİ ARINDIRIN

Yüzünüzün adeta porselen gibi görünmesini istiyorsanız düzenli olarak cildinizi arındırmanız gerekir. Ilık suya batırılmış bir bezle yüzünüze masaj yapın. Böylece ölü cilt hücrelerinizden kurtulabilirsiniz. Dilerseniz bir cilt arındırıcı losyon da kullanabilirsiniz. Her gün bunu tekrarladığınız zaman cildinizin yaşlanmasını da önleyebilirsiniz.

ESANSİYEL YAĞLARIN GÜCÜNDEN FAYDALANIN

Özellikle Koreli kadınların cilt bakım rutinleri arasında bulunan esansiyel yağ kullanımı, cildinizin harika görünmesine yardımcı olur. Cildinizi temizledikten sonra bir iki damla bitkisel yağ kullanabilirsiniz. Esansiyel yağlar cildin hem nemlenmesini sağlar hem de cildinizi iyi şekilde besler.

GECE KREMİ KULLANIN

Cildiniz uyku sırasında dinlenir. Bu sürede yüzünüze gece kremi uygulayabilir ve cildinizi nemlendirebilirsiniz. Siz uykudayken yüzünüzdeki genç hücreler çoğalmaya devam eder. Gece kremi kullanmanın bir diğer faydası ise ertesi gün yüzünüzün donuk ve mat görünmesini önlemesidir.

BİTKİ ÇAYI TÜKETİN

Bitki çayları sayesinde cildinizin görünümünü iyileştirebilirsiniz. Bununla birlikte genel vücut sağlığınızı da koruyabilirsiniz. Antioksidan bakımından yüksek olan bitki çayları, cildinizin yenilenmesini ve pürüzsüz görünmesini destekler. Düzenli olarak bitki çayı tüketerek güzelleşmeye devam edebilirsiniz.

UYKUNUZU ALIN

Uykuya daldığınız zaman vücudunuz, kollajen üretimi de başta olmak üzere pek çok hormon salgılar. Kollajen cildinizi korur ve kırışıklık oluşumunun önüne geçer. Cildinizi sıkı ve elastik tutan, sivilce ve akneyi önleyen kollajen, yeterince uyuduğunuz zaman vücudunuz üzerinde harika bir etki bırakır.

YETERİNCE SU TÜKETİN

Günde en az 8-10 bardak su tüketmiyorsanız, sıvı alımınız yeterli değildir. Bu da vücut, cilt ve saç sağlığınızı olumsuz yönde etkileyebilir. Su, vücudunuzun içine etki ettiği kadar dış görünüşünüze de etki eder. Yeterli su tüketimi sayesinde cildinizin bebeksi bir görünüme kavuşması oldukça kolaydır. Aynı zamanda su, cildinizi besler, toksinlerin atılmasına yardım eder ve cildinizi nemli tutar.


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