Bu 4 burç için yeni dönem başlıyor! Chiron yaralarınızı saracak

1977 yılında keşfedilen ve astrolojide "yaralı şifacı" olarak anılan Chiron, son yıllarını Koç burcunda geçirdikten sonra 19 Haziran itibarıyla Boğa burcuna giriş yaptı. Uzmanlar, bu geçişin öz değer, para, güven duygusu, konfor alanı ve maddi konularla ilgili eski yaraları gündeme taşıyacağını belirtiyor.

Chiron'un Boğa burcundaki ilk yolculuğu kısa süreli olacak ancak etkileri özellikle bazı burçlar için oldukça dikkat çekici hissedilecek.

BOĞA BURCU

Chiron'un doğrudan Boğa burcuna geçmesi, bu burçta doğanlar için önemli bir dönüşüm süreci anlamına geliyor. Uzun süredir bastırılan özgüven sorunları ve görünür olma korkuları gün yüzüne çıkabilir.

Uzmanlara göre Boğalar, kendilerini daha güçlü ifade etmeyi öğrenirken liderlik yönlerini de keşfedecek.

ASLAN BURCU

Aslan burçları için kariyer alanında önemli gelişmeler kapıda. Geçmişte yaşanan başarısızlık korkuları ve yetersizlik hissiyle yüzleşme zamanı geldi.

Bu süreçte Aslanlar, iş hayatında daha fazla sorumluluk alabilir ve hak ettikleri takdiri görmek için önemli fırsatlar yakalayabilir.

AKREP BURCU

Akrep burçları için Chiron'un etkisi ilişkiler alanında hissedilecek. Geçmiş ilişkilerden kalan kırgınlıklar, güven problemleri ve karşılık görememe duyguları yeniden gündeme gelebilir.

Ancak uzmanlar, bu yüzleşmelerin daha sağlıklı ve güçlü ilişkilerin önünü açacağını vurguluyor.

KOVA BURCU

Kova burçları ise aile, ev ve aidiyet konularında önemli farkındalıklar yaşayabilir. Çocukluk döneminden gelen duygusal yaralar veya güven eksikliği hissiyle yüzleşmek gerekebilir.

Astrologlara göre bu süreç, hem kişinin kendini iyileştirmesine hem de çevresindeki insanlara daha fazla destek olmasına yardımcı olacak.