Ne sirke ne de çamaşır suyu: Banyo fayanslarındaki küfü gidermenin en iyi yolu!

Banyo, evin en nemli alanlarından biri olduğu için küf ve mantar oluşumuna oldukça elverişli bir ortam sunuyor. Özellikle fayans aralarında ve köşelerde ortaya çıkan siyah lekeler zamanla çoğalarak hem kötü kokuya hem de solunum problemlerine neden olabiliyor.

Kimyasal içerikli temizleyiciler yerine doğal yöntemleri tercih edenler için ise pratik bir çözüm öne çıkıyor.

SADECE 3 MALZEME İLE HAZIRLANIYOR

Uzmanların önerdiği karışım için şu malzemeler yeterli:

2 yemek kaşığı karbonat

90 ml sıcak su

*8 damla çay ağacı yağı

Tüm malzemeler bir kapta karıştırıldıktan sonra sprey şişesine aktarılıyor. Karışım küflü bölgelere sıkılıp yaklaşık 10 dakika bekletiliyor. Ardından sert kıllı bir fırça yardımıyla yüzey temizleniyor ve sıcak suyla durulanıyor.

Bu yöntem hem yüzeyi temizliyor hem de küf oluşumuna neden olan mikroorganizmaların azalmasına yardımcı oluyor.

BANYODA KÜF OLUŞUMUNU ÖNLEMENİN YOLLARI

Uzmanlara göre küfle mücadelede en önemli nokta nem kontrolü. Bu nedenle banyo temizliğinin ardından ortamın iyice havalandırılması gerekiyor.

Küf oluşumunu azaltmak için şu adımlar öneriliyor:

Banyodaki havlu ve paspasları düzenli olarak kurutun.

Temizlik öncesinde zemindeki toz ve kirleri temizleyin.

Duşakabin ve küvet köşelerini sık sık kontrol edin.

Fayans aralarını düzenli olarak fırçalayın.

*Temizlik sonrası pencere açın veya aspiratörü çalıştırın.

KARBONAT KULLANMADAN DA TEMİZLİK MÜMKÜN

Karbonat kullanmak istemeyenler için farklı alternatifler de bulunuyor.

OKSİJENLİ SU

Küf ve mantara karşı etkili olduğu belirtilen oksijenli su, doğrudan lekelerin üzerine uygulanabiliyor. Yaklaşık 10 dakika bekletildikten sonra fırçalanıp durulanması öneriliyor.

ETİL ALKOL

Yüzeyleri dezenfekte etme özelliğiyle bilinen etil alkol, siyah lekelerin bulunduğu bölgelere püskürtülerek kullanılabiliyor. Durulama gerektirmemesi ise en büyük avantajlarından biri.

ÇAY AĞACI YAĞI

Doğal bir antifungal olarak bilinen çay ağacı yağı, suyla karıştırılarak fayanslara uygulanabiliyor. Uzmanlar, iki haftada bir uygulanmasının küf oluşumunu önlemeye yardımcı olabileceğini belirtiyor.