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BirGün Gazetesi yazarı Cüneyt Cebenoyan kazada hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2019 12:05 | Son Güncelleme

Konya'nın Seydişehir ilçesinde önce önündeki otomobile, ardından da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü Cüneyt Cebenoyan yaşamını yitirdi, eşi Ayşegül Cebenoyan yaralandı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Seydişehir- Konya karayolu Karabulak Mahallesi'nde meydana geldi.

BirGün Gazetesi Yazarı Cüneyt Cebenoyan yönetimindeki 34 ZE 9553 plakalı otomobil, aynı yöne giden Osman Bardakçı yönetimindeki BA 975 TJ plakalı otomobile arkadan çarptı. Kontrolü kaybolan otomobil, bariyere çarparak durdu. Kazada sürücü Cüneyt Cebenoyan hayatını kaybetti, eşi Ayşegül Cebenoyan ise yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ayşegül Cebenoyan ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Cüneyt Cebenoyan'ın cansız bedeni, sıkıştığı yerden çıkarılarak morga kondu.

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KARDEŞİNİ TERÖR SALDIRISINDA AİLESİNİ DEPREMDE KAYBETMİŞTİ

Cüneyt Cebenoyan’ın kardeşi arkeolog ve rehber Yasemin Cebenoyan, PKK terör örgütünün 1994 yılında Taksim’deki The Marmara Oteli’ne düzenlediği saldırıda hayatını kaybetmişti. Cebeneyon, 1999 depreminde iki yaşındaki oğlu ile anne ve babasını kaybetmişti.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Cüneyt Cebenoyan birgün yazarı trafik kazası

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Bu bariyerlere ne zaman önlem alınacak artık ?!
volvo ya bak hele
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