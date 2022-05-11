Biri 55 diğeri 71 yaşında: Hayatlarındaki en büyük tutkuları direk dansı!

55 yaşındaki iki çocuk annesi Sabine Christine, “her şeyi topuklarımla yapabilirim” diyerek kendine olan özgüveni gözler önüne seriyor. Almanya doğumlu kadın geçirdiği organ nakli ameliyatına rağmen direk dansı için düzenlenen Dünya Şampiyonasında, iki kez Dünya Şampiyonu oldu. Gençlik yıllarında klasik bale eğitimi alan Sabine Christine, ayağı kırıldıktan sonra baleyi bırakmak zorunda kaldı.

'DİREK DANSI HAYATIMI KURTARDI'

43 yaşındayken direk dansına başlayan Sabine, bu dansın hayatını kurtardığını dile getirdi. Bir arkadaşının tavsiyesiyle direk dansına başladığını söyleyen 55 yaşındaki kadın, "Kendimi ve vücudumu görme biçimimi kesinlikle değiştirdi. Tüm özel teknikleri ve egzotik hareketleri öğrenmek beni çok güçlü ve özgür hissettiriyor." dedi.

YAŞINI GİZLİYOR

Manhattan'da antrenman yapan ve yarı zamanlı bir direk dansçısı eğitmeni olarak çalışan akrobat, “Yaşımdan asla bahsetmem, bu yüzden insanlar kaç yaşında olduğumu bile bilmiyorlar” diye güldü. “Eğittiğim kadınların çoğu 30'lu yaşlarımda olduğumu düşünüyor. Ve öğrettiğim kızların çoğu 20'li yaşlarında."

71 YAŞINDA DİREK DANSI YAPIYOR

On iki kez dünya direk sanatları şampiyonu olan Greta Pontarelli 71 yaşında ve hangi yaşta olursanız olun direk dansının harika bir hobi olduğunu söylüyor.

Yaşıtlarının torun baktığı dönemde direk dansı yapan Pontarelli, geçtiğimiz günlerde düzenlenen Pole Art İtalya Dünya Şampiyonasında 12. altın madalyasını kazandı.

50’li yaşlarında genetik kemik bozukluğı hastalığı olduğunu öğrenen Pontarelli, kemiklerini güçlendirmek için internette araştırma yaparken direk dansıyla tanıştığını dile getirdi.

ÇİFT KALÇA PROTEZİ AMELİYATI GEÇİRDİ

“Striptizci direklerine veya direk dansına aşina değildim çünkü hiç [striptiz kulübüne] gitmedim” dedi. "Ama bir gün YouTube'da, Cirque du Soleil'e benzeyen sanatçıların yaptığı kesinlikle gerçeküstü videolar gördüm. Sanatsaldı, akrobatikti, tutkuluydu. Ben de 'Yapmak istediğim şey bu!' diye düşündüm.” 2018 yılında çift kalça protezi ameliyatı geçiren kadın her şeye rağmen direk dansı tutkusundan vazgeçmedi.

Sözlerini, "Dünyaya 70'lerimde olduğumu söylemek, diğer insanlara, yaşın bizi hayallerimizin peşinden koşmaktan alıkoymayacağına dair umut veriyor. 80'lerimde direk dansı yapacak kadar kutsanmışsam, o zaman da seve seve yaşımı paylaşırım." diye tamamladı.



