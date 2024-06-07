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    4. Birini tanımak istiyorsan yemek yeme şekline bak!

    Birini tanımak istiyorsan yemek yeme şekline bak!

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    07.06.2024 09:01
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    Karakter özellikleri kişiden kişiye değişkenlik göstermektedir. Bir insanı dış görünüşüne ve hareketlerine bakarak tanımak istiyorsanız yemek yeme şekline bakabilirsiniz. Bu, size o kişinin karakteristik özellikleri hakkında bilgi verecek.

    Birini tanımak istiyorsan yemek yeme şekline bak!

    Birini tanımak istiyor ancak o kişi hakkında çok fazla bilgiye sahip değilim diyorsanız yemek şekline bakarak kişiliği hakkında ipucu alabilirsiniz.

    YEMEĞİ HIZLI YİYORSA

    Aceleci, telaşlı,bir yerlere yetişeceklermiş gibi ve dağınık bir zihinle yiyorlardır.

    HIZLI YEMEK YEMEK

    YEMEĞİ ÇOK YAVAŞ VE AĞIR YİYORSA

    Kontrollü ve kendine güvenen, kendinden emin ,özgüveni yüksek insanlardır.

    yemek masası yemekler

    YEMEĞİ SAKİNCE VE AHESTE YİYENLER

    Hayattan zevk alan, yaşamayı seven, iç huzurunu yakalamış insanlardır.

    yemekte su içmek

    İHİYACI OLANDAN FAZLA YİYENLER

    Duygusal açlık yaşıyorlardır ve duygularını yemekle bastırıyorlardır.

    yeme bağımlılığı2

    ÇEŞİTLİ YEMEK YEMEYİ SEVENLER

    Hayatta risk alan, tehlikeden korkmayan cesur ve dışa dönük, etraflarında tarafından sevilen kişilerdir.

    yeme bağımlılığı5

    BİLMEDİĞİ ŞEYLERİ YEMEYEN, ÇEŞİTLİ YEMEK SEVMEYEN, KARIŞIK YEMEK YEMEYENLER

    Analitik düşünen, titiz kişilerdir.

    yemek masası sofra4

    YİYECEKLERİ KARIŞTIRARAK YİYENLER

    Sosyal olmayı seven ve güçlü kişilerdir.

    GÜRÜLTÜLÜ YEMEK YİYENLER

    Dikkatsizdirler ve açık sözlü, dobra dobra kişidirler.

    yeme bağımlılığı

    TABAKTA YEMEĞİ İLE OYNAYAN, DÜZELTEN VE KÜÇÜK KESENLER

    Anda kalamayan, hep gelecek kaygısı yaşayan insanlardır.

    yeme bağımlılığı4

    LOKMALARI AZ ÇİĞNEYEREK YİYENLER

    Yaşadığı hayatı insanları olayları hazmetmekte ve sindirmekte zorlanırlar, öfkelidirler.

    Vitrin


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