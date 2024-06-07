Birini tanımak istiyorsan yemek yeme şekline bak!

Birini tanımak istiyor ancak o kişi hakkında çok fazla bilgiye sahip değilim diyorsanız yemek şekline bakarak kişiliği hakkında ipucu alabilirsiniz.

YEMEĞİ HIZLI YİYORSA

Aceleci, telaşlı,bir yerlere yetişeceklermiş gibi ve dağınık bir zihinle yiyorlardır.

YEMEĞİ ÇOK YAVAŞ VE AĞIR YİYORSA

Kontrollü ve kendine güvenen, kendinden emin ,özgüveni yüksek insanlardır.

YEMEĞİ SAKİNCE VE AHESTE YİYENLER

Hayattan zevk alan, yaşamayı seven, iç huzurunu yakalamış insanlardır.

İHİYACI OLANDAN FAZLA YİYENLER

Duygusal açlık yaşıyorlardır ve duygularını yemekle bastırıyorlardır.

ÇEŞİTLİ YEMEK YEMEYİ SEVENLER

Hayatta risk alan, tehlikeden korkmayan cesur ve dışa dönük, etraflarında tarafından sevilen kişilerdir.

BİLMEDİĞİ ŞEYLERİ YEMEYEN, ÇEŞİTLİ YEMEK SEVMEYEN, KARIŞIK YEMEK YEMEYENLER

Analitik düşünen, titiz kişilerdir.

YİYECEKLERİ KARIŞTIRARAK YİYENLER

Sosyal olmayı seven ve güçlü kişilerdir.

GÜRÜLTÜLÜ YEMEK YİYENLER

Dikkatsizdirler ve açık sözlü, dobra dobra kişidirler.

TABAKTA YEMEĞİ İLE OYNAYAN, DÜZELTEN VE KÜÇÜK KESENLER

Anda kalamayan, hep gelecek kaygısı yaşayan insanlardır.

LOKMALARI AZ ÇİĞNEYEREK YİYENLER

Yaşadığı hayatı insanları olayları hazmetmekte ve sindirmekte zorlanırlar, öfkelidirler.







