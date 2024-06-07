Birini tanımak istiyorsan yemek yeme şekline bak!

Birini tanımak istiyor ancak o kişi hakkında çok fazla bilgiye sahip değilim diyorsanız yemek şekline bakarak kişiliği hakkında ipucu alabilirsiniz.
Aceleci, telaşlı,bir yerlere yetişeceklermiş gibi ve dağınık bir zihinle yiyorlardır.
Kontrollü ve kendine güvenen, kendinden emin ,özgüveni yüksek insanlardır.
Hayattan zevk alan, yaşamayı seven, iç huzurunu yakalamış insanlardır.
Duygusal açlık yaşıyorlardır ve duygularını yemekle bastırıyorlardır.
Hayatta risk alan, tehlikeden korkmayan cesur ve dışa dönük, etraflarında tarafından sevilen kişilerdir.
Analitik düşünen, titiz kişilerdir.
Sosyal olmayı seven ve güçlü kişilerdir.
Dikkatsizdirler ve açık sözlü, dobra dobra kişidirler.
Anda kalamayan, hep gelecek kaygısı yaşayan insanlardır.
Yaşadığı hayatı insanları olayları hazmetmekte ve sindirmekte zorlanırlar, öfkelidirler.