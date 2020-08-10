Birinin sizi çekici bulduğunu gösteren 7 işaret

Ama eğer sizinle gerçekten flört edip etmediği konusunda sizi sürekli şüphede bırakacak kadar kapalı davranıyorsa, işte eğlence o zaman başlar.

Bunu göz önünde bulundurarak, birinin sizi çekici mi bulduğunu yoksa sadece arkadaş canlısı mı davrandığını söylemek de her zaman kolay değil.

Göz temasını korumak veya fiziksel olarak size yakın olmak için mazeret üretmek gibi klasik emareler kadar, daha önce hiç farkına varmamış olabileceğiniz, daha güç algılanan belirtiler de mevcut.

Birinin size ilgi duyduğunu gösteren temel işaretleri öğrenmek için psikologlarla konuştuk.

1. Kahkaha

İlgi duyduğunuz biriyle sohbet etme şekliniz arkadaşınızla sohbet etme şeklinizden farklı olacaktır.

Örneğin, karşınızda söylediklerinizin çoğuna gülen biri olabilir. İlişki uzmanı, yazar Neil Wilkie bunun ille de çok komik olduğunuz anlamına gelmeyeceğini, sadece karşınızdakinin sizden hoşlandığı anlamına gelebileceğini belirtiyor.

Wilkie, “Bu, aradaki duvarların kalktığının ve size karşı daha açık olduklarının bir göstergesi" diye de ekliyor. Başka bir deyişle kahkaha, birinin sizi çekici bulduğu ve sizinle daha derin bir ilişki kurmak istediği anlamına geliyor.