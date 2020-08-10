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Birinin sizi çekici bulduğunu gösteren 7 işaret

İLGİNÇ HABERLER  | 10.08.2020 14:01 | Son Güncelleme

Flört etmek bir nevi belirsizlik ticaretidir. Birinin taktiklerinin çok bariz olması, mesela gözlerinizin "güneş gibi ışıldadığını" söylemesi, itici gelebilir.

Birinin sizi çekici bulduğunu gösteren 7 işaret

Ama eğer sizinle gerçekten flört edip etmediği konusunda sizi sürekli şüphede bırakacak kadar kapalı davranıyorsa, işte eğlence o zaman başlar.

Bunu göz önünde bulundurarak, birinin sizi çekici mi bulduğunu yoksa sadece arkadaş canlısı mı davrandığını söylemek de her zaman kolay değil.

Göz temasını korumak veya fiziksel olarak size yakın olmak için mazeret üretmek gibi klasik emareler kadar, daha önce hiç farkına varmamış olabileceğiniz, daha güç algılanan belirtiler de mevcut.

Birinin size ilgi duyduğunu gösteren temel işaretleri öğrenmek için psikologlarla konuştuk.

1. Kahkaha

İlgi duyduğunuz biriyle sohbet etme şekliniz arkadaşınızla sohbet etme şeklinizden farklı olacaktır.

Örneğin, karşınızda söylediklerinizin çoğuna gülen biri olabilir. İlişki uzmanı, yazar Neil Wilkie bunun ille de çok komik olduğunuz anlamına gelmeyeceğini, sadece karşınızdakinin sizden hoşlandığı anlamına gelebileceğini belirtiyor.

Wilkie, “Bu, aradaki duvarların kalktığının ve size karşı daha açık olduklarının bir göstergesi" diye de ekliyor. Başka bir deyişle kahkaha, birinin sizi çekici bulduğu ve sizinle daha derin bir ilişki kurmak istediği anlamına geliyor.

2. Gözbebeklerinin büyümesi

Birinin gözbebeklerinin büyümesi birçok şeye işaret edebilir. Psikolog Dr. Susan Marchant-Haycox bunlardan birinin uyarılma olduğunu söylüyor.

Marchant-Haycox bu durumu, “Gözbebeğinin büyümesi, çekim ve uyarılmanın iyi bir emaresidir" diye açıklıyor.

İnsanın kontrol edemediği bir faktör bu.

3. Fiziksel yakınlık

Wilkie'ye göre birinin fiziksel olarak sürekli size yakın olacak şekilde hareket etmesi, size ilgi duyduğunun bariz işaretlerinden biri.

Siz konuşurken size doğru eğilir veya hafifçe dokunabilir.

Eğer buna olumlu karşılık verirseniz aranızdaki fiziksel bağ daha da güçlenebilir.

4. Yansıtma

Dr. Marchant-Haycox bir kişi size ne kadar ilgi duyarsa vücut dilinin de sizinkini yansıtma olasılığının arttığını söylüyor.

Dr. Marchant-Haycox'a göre bu, karşınızdakinin vücut dilini sizinkiyle uyum sağlayacak şekilde uyarlamak istediğini gösteriyor. Marchant-Haycox, “Bu kendinizi ele verdiğiniz an" diye ekliyor.

Mesela eğer ayakta dururken bir yere yaslanırsanız karşınızdaki de farkında bile olmadan sizinle aynı poza bürünebilir.

5. Ses tonu

Dr. Marchant-Haycox insanların birine ilgi duyduğunda ses tonunu alçaltma olasılığının arttığını söylüyor.

Doktor bu durumu, "Bu sesin daha çekici olduğunu düşündükleri için daha alçak perdeden konuşacaklardır" diye açıklıyor.

6. Dokunma

Size ilgi duyan birinin size dokunmaya daha meyilli olabileceği aşikar. Ancak o kadar da aşikar olmayan bir şey var: Kendilerine de daha fazla dokunabilirler.

Dr. Marchant-Haycox "İnsanlar, ilgi duydukları biriyle beraberken sık sık saçlarıyla uğraşır veya uzun bir tutam saçı parmaklarının etrafında dolamaya başlar" diyor.

Ayrıca boyunlarına dokunabilir veya parmak uçlarıyla ağızlarına veya dudaklarına dokunmanın yollarını bulabilir.

7. Sürekli konuşma

Birine ilgi duyuyorsanız sohbetinizin bitmesini hiç istemezsiniz.

Dr. Marchant-Haycox'a göre karşınızdakinin sizden hoşlanıp hoşlanmadığını, sessizliğin hakim olduğu her bir boşluğu soru veya açıklamayla doldurmasından anlayabilirsiniz.

Sohbette hiç sessizlik olmadığından emin olmak ve böylece karşılıklı fikir alışverişini garantilemek isteyeceklerdir.


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