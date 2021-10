Birkaç fısla saçınızı zarar vermeden şekillendirecek en iyi saç spreyleri

Bir dönem hemen hemen herkesin saç şekillendirme için kullandığı saç spreyleri artık formül değiştirdi. Peki bu saç spreyi neye yarar? Şekillendirme sonrası formun sabitlenmesine, saçların elektriklenerek kötü görünmesinin engellenmesine, dibinden ucuna kadar saçların su gibi akmasına... Saç spreyinin yeni işlevleri sayesinde saçınızın yapısına ve yıpranmışlık durumuna göre seçim yapabileceğiniz gibi, istediğiniz şekle göre de tercihlerinizi gözden geçirebilirsiniz.

Unutmayın ki, istediğiniz sonucu sadece doğru saç spreyi seçimi ile elde edebilirsiniz. Neyse ki internetten alışveriş yaparken saç spreylerini özelliklerine ve ihtiyaca göre ayırabiliyoruz. İhtiyacınız olan sprey bir tıkla kapınıza kadar gelsin ister misiniz? Küçük bir tüyo ile başlayalım: En iyi saç spreyi saçınıza en iyi gelen saç spreyi olsa gerek!

Yapışkan görünüme son!

Spreyle saçlarınıza mükemmel şekil verdiğinizi düşünürsünüz ama üç beş dakika geçtikten sonra mükemmellik yerini yapış yapış bir görünüme bırakır. Bir aydır yıkanmamış gibi görünen saçlarla dolaşmayı kim ister ki? Marlies Möller Finally Strong Hair Spray, sizi bu dertten kurtarıyor. Ekstra güçlü tutuş sağlayan spreyi saçınıza püskürtün ve kurumasını bekleyin. Bundan sonrası tüm gün harika görünen saçlar! Ayrıca bütün saç tiplerinde rahatlıkla kullanılabilir. Saçı ağırlaştırmadan şekil veren sprey, hava durumu ne olursa olsun saçlarınızın formunu korumaya devam eder. Marlies Möller saç spreyi erkek, kadın demeden ve saç tipi ayrımı yapmadan kullanılabilir.

Elektriklenen saçlar sizin için geçmişte kalmalı!

Çoğumuzun elektriklenen saçlarla başı belada. Ne kadar iyi hazırlanırsak hazırlanalım, elektriklenen saçların tiftik tiftik görünmesi bütün uğraşı mahvedebilir. Hayır, saçlarınızı kökten kestirmek çözüm değil, o kadar uğraş verdiğiniz saçlara kıymak zorunda değilsiniz! John Frieda elektriklenme önleyici saç spreyi saçın elektriklenmesine ve kabarmasına karşı bir bariyer oluşturur. Saçlarınıza verdiğiniz şeklin ve kabarma karşıtı etkinin 24 saat sürmesi ve spreyin UV ışınlarına karşı filtre oluşturduğunu duymak da hoşunuza gider diye düşünüyoruz! Yani sabah işe gidip bozulmamış saçlarla akşam iş yemeğine katılabilir ya da arkadaşlarınızla kahve molası verebilirsiniz.

Uyandınız, aynaya baktınız ve kendinizi Edward Scissorhands'e mi benzettiniz? Bırakın hemen elinizdeki makasları yere! Özgürlüğünü ilan etmiş isyankar saçları yatıştırmak için size bir yardımcı önerebiliriz. Kahvenizi için, duşunuzu alın ve bu spreyle son dokunuşu yapın. Argan yağı içeren L'Oréal Paris Elnett Güçlü Tutuş Saç Spreyi, bütün karmaşaya son verir. Yağ; kuru ve yıpranmış saçları koruyup bakım yaparken, saçın daha yumuşak ve parlak görünmesini de sağlar. Spreyi 30 cm uzaklıktan saçınıza sıkın ve hafifçe fırçalayın, gerisini L'Oréal Paris Elnett'in şahane formülü halleder!

Yine bir John Frieda ile karşınızdayız. Bu seferki John Frieda saç spreyi ne işe yarar, bilin bakalım. Saçlarınızdaki bukleleri belirginleştirmek için saç maşası kullanma devrine son! Yani, sakarlık yapıp elinizi ve kulağınızı yakma dönemi de bitti. John Frieda Kusursuz Bukleler İçin Şekillendirici Sprey; saçınızın doğal dalgalarına yön verir. Böylece başka bir işlem uygulamadan da yumuşak ve ışıl ışıl görünmesini sağlar. Kutuyu çalkalayın, hafif nemli saçlarınıza bolca sprey sıkın ve saçlarınızı tutam tutam avuçlayın. Şimdi her ortama hazırsınız. Bukleleriniz görenin aklını başından alacak!

Esnek tutuş hakkında fikriniz var mı?

Bütün şekillendiricilerin saçı kalıp gibi sabitlediğini düşünüyorsanız, hemen bir yanlışı düzeltelim. Toni & Guy Esnek Tutuşlu Saç Spreyi, saçlarının şeklinin bozulmasını istemeyen ama doğal görünümden de vazgeçmeyenlerin kalbini çalacak. Hani o her gördüğünüzde dokunma isteği uyandıran büyülü saçlar var ya, Toni & Guy sayesinde o hale gelmiş olabilir! Gelelim diğer önemli konuya, bu saç spreyi nasıl kullanılır? Spreyi iki farklı şekilde kullanabilirsiniz. Daha hacimli saçlar için başınızı öne eğerek sıkın. Toplu saçlar için ise spreyi fırçaya sıkıp saçlarınızı fırçalayın. Ayrıca "Saç spreyi ıslak saça uygulanır mı?" sorusunu da sizin için araştırdık! Nemli saçlarınıza bu spreyle şekil verebilirsiniz.

İki kat daha fazla saç!

Saçı olan fazlasından sıkılır, olmayan daha çoğunu ister. Bu kural kadınlarda da erkeklerde de hiç değişmez. Şimdiki spreyimiz düşük kütleli saçların hacmini artırarak iki kat daha fazlaymış gibi gösteriyor. Üstelik bu görünüm tam 24 saat sürüyor! Nivea Hacim Veren Saç Spreyi'nin kullanımı ise oldukça basit. Başınızı öne eğin, saçlarınızın arka kısmından spreyi sıkmaya başlayın ve ekstra hacim efekti yaratın. Hacme ihtiyacınız yoksa, doğrudan spreyi uygulayın ve sabitleme etkisini kullanın. Nasıl çıkacağını da dert etmeyin çünkü çabucak arınır, hem de saçınızı kurutmadan! Bir spreyden daha ne bekleyebiliriz ki? Uzun, kısa, orta bütün saç boylarında aynı etkiyi alabilirsiniz.

Kontrolü ele geçirin.

Nasıl görüneceklerine hep saçlarınız mı karar verecek? Kerastase Discipline Fluidissime Isı Koruyucu Saç Spreyi, zor şekil alan saçlarınızı disipline sokuyor. Tamam, bu kadar da sert olmaya gerek yok! Kerastase Discipline Fluidissime, Pro Keratin konsantrasyonu ile güçlendirilmiş etki sunar. Pro Keratin saç tellerini sarmalayarak dış etkenlere karşı bir koruma kalkanı oluşturur. Ayrıca ısı ile şekillendirmelerde 230 dereceye kadar koruma sağlar. Saç tipi ayırmayan sprey, elektriklenmeyi de önleyerek kabarmanın önüne geçer. Yumuşak, pürüzsüz, parlak, hareketli ya da canlı... Şekillendirme sonrası saçlarda olmasını istediğiniz bütün özellikleri yakalayabilirsiniz!

Şekillendirirken bakım yapar.

Hacimli ve dolgun saçlar bütün dikkatleri üzerine çeker, tıpkı sizinkiler gibi! Eminiz, saçınızı Urban Care Style Guide High Volume Spray ile şekillendiriyorsunuz. Güzel bir seçim çünkü gün içinde saçlarınız ağırlaşmayacak, şeklini kaybetmeyecek ve yıkarken defalarca şampuan kullanmayacaksınız. Keratin complex ile saçlarınıza şekillendirirken aynı zamanda bakım yapan sprey, UV filtresi sayesinde de ısıya ve dış etkenlere karşı koruma sağlar. Hacimli saçlar yaratmak için spreyi saç diplerine kısa aralıklarla sıkın, ardından tüm saçınıza uygulayın ve parmaklarınızla hafifçe karıştırın. Şimdi hazırsınız!

Yaşasın, vegan saç spreyi bulduk!

Saçlarınıza tam istediğiniz şekli verdiniz ama o da ne, birkaç saat sonra sönüverdiler! Saçınızın hacmini kaybetmesinin nedeni bazen saçın yapısından bazen de kullandığınız üründen kaynaklanıyor olabilir. Sachajuan Hairspray Light and Flexible'ın gün içinde saçların hacmini kaybetmesine engel olan çok özel formülü, keyfinizin kaçmasını engeller. Saçların birbirine yapışmasını engelleyerek hacmini korumaya yardım eder. Paraben içermeyen Sachajuan Saç Spreyi, ayrıca vegan ürünler arasında. Sachajuan Saç Spreyi faydaları içine "Doğaya özen gösteriyor" maddesini de eklemek mümkün. Kısacası, yaşadığı dünyaya da saçları kadar özen gösterenler için ideal bir ürün.

48 saat saçlarınızı unutabilirsiniz.

Bu sprey saçlarınızı sadece şekillendirmiyor, kırılmasını da engelliyor. Syoss Styling Style Plex, saç tellerindeki her bir kıvrıma işleyerek daha akışkan görünmesini sağlar. Spreyi sıktıktan sonra fırçalama aşamasında yapışkanlık hissi de yaşamazsınız. Kalıntı bırakmayarak kötü bir görünüm oluşmasının önüne geçer. Sizin de spreyden beklentiniz bunlar değil miydi zaten? Üstelik iyi haberi sona bıraktık: Bu saç spreyi kaç gün kalır, bir tahmin edin. Saçınızdaki etkiler tam 48 saat devam eder! Her gün saçınıza fön çekip ya da maşa yapıp yıpratmak yerine, 48 saat etkili Syoss Styling Style Plex'le dayanıklılığın tadını çıkarabilirsiniz.

Kaşmir yumuşaklığında!

Kaşmir bulabileceğiniz en yumuşak kumaş türleri arasında yer alır. O kadar yumuşak ki, görünce ve dokununca insanda sarılma isteği uyandırır. Kaşmir kumaşın üretiminde kullanılan lifler, Himalayalar'da yaşayan kaşmir keçisinin tüylerinden elde edilir. Bu sevimli keçilerin tüylerinin ipeksi ve yumuşak dokusu elbette saç için de ilham kaynağı haline gelmiş. Taft'ın kaşmirden ilham alarak ürettiği Cashmere Saç Spreyi, kuru ve yıpranmış saçlara bakım yaparak 24 saat boyunca güçlü tutuş sağlar. Taft Cashmere yapması gerekenlerin hepsini yaparken siz de güzel saçlarınızla övünebilirsiniz.

Bırakın, saçınız ışıl ışıl parlasın.

Milk Shake Life Styling Let it Shine'ın ismi, sizde de şarkı söyleme hissi uyandırdı mı? Saç spreyi markaları içinde belki de ismi en eğlenceli olan bu sprey, incecik formülüyle saçınızı ağırlaştırmadan yumuşacık yapar. Böylece saçınız pırıl pırıl parlar ve elektriklenme ihtimali de azalır. Süt, kinoa proteinleri ve meyve özleri ile zenginleştirilmiş Milk Shake Life Styling Let it Shine, saçınızın görüntüsüne yaptığı katkının yanı sıra saç bakımınıza da destek verir. Milk Shake'in ürünlerinin en önemli özelliği formüllerinde süt proteinleri başta olmak üzere doğanın nimetlerinden yararlanması. Bütün saç tiplerine uygun olan bu spreyi nemli saçınıza uygulayın ve saçlarınızı sallayın! Gelelim o meşhur soruya: Saç spreyi saç döker mi? Biz bu soruya başka bir soruyla cevap vermek istiyoruz, bu içerik sizce saç döker mi?

Yaz bitmedi, koşun!

Kabul ediyoruz hiçbir sprey, wax, köpük, maşa ya da fön saçları denizden çıktıktan sonraki hali kadar şahane yapmıyor. Neyse ki Toni & Guy, deniz suyu etkili bir spreyle karşımıza çıkmış. Sadece yılın üç ayı denizden yararlanabildiğimiz düşünülürse, bir markanın bunu düşünmesi çok iyi olmamış mı? Deniz suyu efektini sevenleri bir kenara bırakalım, alerjilerinden saç spreyi kullanamayanları bu tarafa çağıralım! Spreyin bir başka özelliği de alerjen içermemesi. Alerjilerinizi tetiklemeyen bir saç spreyi önerisi istiyorsanız, Toni & Guy'dan şaşmayın deriz.

