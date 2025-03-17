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Estetikte tehlikeli talep pes dedirtti: 'Filtreli halleri gibi olmak istiyorlar, bu aynı alkol gibi'

17.03.2025 10:36
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Sosyal medya kullanımının artmasıyla birlikte, insanların kendilerini daha farklı ve çekici göstermek amacıyla filtreler ve photoshop uygulamaları ile yarattıkları dijital görünümler, gerçek hayatta estetik cerrahlara başvuruları artırıyor. Prof. Dr. Hayati Akbaş, kişilerin sosyal medyadaki filtreli halleriyle gerçekte var olan yüzlerini birleştirmeye çalışmasının, hem cerrahi açıdan hem de psikolojik yönden tehlikeli olabileceğine dikkat çekti. Detaylar haberimizde...

Estetikte tehlikeli talep pes dedirtti: 'Filtreli halleri gibi olmak istiyorlar, bu aynı alkol gibi'

Sosyal medya kullanımının giderek yaygınlaşmasıyla birlikte, kullanıcılar dijital platformlarda photoshoplu ve filtreli görünümlerini paylaşarak, bu imajlara gerçekte de kavuşmak için estetik merkezlerine başvuruyor.

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"YÜZLERİNİ O FOTOĞRAFLARDAKİ GİBİ OLDUĞUNA İNANMAYA BAŞLIYORLAR"

İnsanlara uyarılarda bulunan Prof. Dr. Hayati Akbaş, "Günümüzde cep telefonlarının çeşitliliği ve yaygın kullanımı ile insanlar ileri düzeyde photoshop programları ile kendi yüzlerini olduğundan farklı şekilde sosyal medyada kullanabiliyorlar. Özellikle kadınların bu tür photoshop ve filtre programlarını daha çok kullandığını söylemek mümkün. Bu durum sonucunda o insanlarda kısa ve uzun vadede özgüven sorunu yaşanabiliyor. Bunların bir kısmı zaman içerisinde yüzlerini o fotoğraflardaki gibi olduğuna inanmaya başlıyorlar. Birileriyle mesajlaşırken o fotoğrafları kullanıyorlar" dedi.

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"O FOTOĞRAFLA TANIŞTIĞI KİŞİYLE EVLENMEK İÇİN İLK ADIMI ATTIĞINI SÖYLEDİ"

İlginç bir anısını anlatan Prof. Dr. Akbaş, "Genç bir kız bana geldi. ‘Hocam mutlaka benim bu şekilde olmam lazım' dedi. Bir fotoğraf gösterdi. Kendi yüzüyle o gösterdiği yüz arasında hiçbir bağlantı yok. Özel bir programla kendisini çok daha güzel hale getirdiğini düşünüyor. O fotoğrafla tanıştığı kişinin evlenmek için ilk adımı attığını söyledi. Kız panik halde bana geldi. Tabii, bu doğru değil. Bir kişinin olmadığı yüze benzetilmesi cerrahi anlamda doğru değil. Kendisine bunun doğru olmadığını ifade ettik. Çok fazla insan sosyal medyada kendilerini çok daha güzel göstermek için bu tür programlar kullanıyorlar. Daha sonra o hallerine benzemek için plastik cerrahların kapısını çalıyorlar. Kimse kendisini filtreli fotoğraflara alıştırmasın. Bu aynı alkol gibi. İnsanın psikolojisini, sosyal hayatını, ekonomisini olumsuz yönde yönlendirebilir, ruhsal bunalımlara götürebilir. Tabii ki yüzümüzde bazı beğenmediğimiz kısımlar olabilir. Burnumuz büyük olabilir, kulağımız kepçe olabilir. Bunların cerrahi yöntemlerle tedavisi yapılabilir ama siz, siz olarak kalmak şartıyla. Sizin kendi orijinal yapınız korunmak şartıyla daha çekici, güzel hale getirmek mümkün olabilir" dedi.

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(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya estetik cerrahi güzellik merkezi estetik bağımlılığı
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