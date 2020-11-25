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Birkaç haftalık hamilesin denildi tuvalete geldiğinde...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Avustralyalı Aimee Stevens adındaki bir kadın hamile olduğunu öğrendikten sadece üç gün sonra bebeğini tuvalette doğurdu. Birkaç haftalık hamilesin denilen kadın, plesentayı tuvalete attığı için kaç haftalıkken doğum yaptığını ise bilmediğini söyledi.

Birkaç haftalık hamilesin denildi tuvalete geldiğinde...

Sadece birkaç gün önce üç aylık kontraseptif enjeksiyonu (doğum kontrol yöntemi) için rutin bir randevusuna katılan Aimee Stevens'a 'beş veya altı haftalık hamile' olduğu söylendi. Ancak, birkaç gün sonra Aimee oğlunun doğumuyla tuvalette karşı karşıya kaldı.

Aimee tam bir şoktaydı ve oğlunun başının rahminden çıktığını görene kadar doğum yaptığını fark etmemişti. Aimee, "Şimdiye kadarki en kötü acı içindeydim ve yanımdaki lavaboya kusuyordum, sonra böyle bir rahatlama hissi vardı" dedi.

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HAMİLE OLDUĞUNU NE KENDİ NE DE ÇEVRESİ ANLAMADI

Hemen annesini arayan genç kadın, 'hala o geceyi düşünüyorum çok kafa karıştırıcı ama Che bana ilk gülümsediğinde inanılmazdı. Hiç bir göbeğim olmadı, kilo almadım, istek duymadım, hiçbir şeyim olmadı, hiç kimse fark etmedi, arkadaşlarım, işteki insanlar ya da beni her gün gören annem' diye konuşuyor.

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'PLESENTAYI TUVALETE ATTIM'

Genç kadın doğum yaptığı anı ise şöyle anlatıyor: Ona sahip olduktan sonra plasentayı hatırladım ve ondan sonra makasımı bulmak için Ché ve plasentayı tutarak odamda dolaştım, sonra kordonu kestim. Plasentayı tuvalete attım, bu yüzden o doğduğunda tam olarak kaç aylık hamile olduğumu bilmiyoruz. Ancak doktorlar 38 haftalıkken doğum yaptığımı söylüyor.

Aimee, hamileyken yarı zamanlı garson olarak çalışıyordu. Doğum kontrol iğnesini bir yıldan fazla süredir kullandığı için ve zaten kanaması olmadığı için adetlerinin durduğunu fark etmedi.

Ancak rutin bir randevuya gidip bir süre ağrıya benzer kramplar yaşadığını açıkladığında, hamilelik testi yapmaya karar verdiler. Test çok zayıf bir pozitif işareti olarak geri geldi ve hemşire Aimee'nin muhtemelen 5-6 haftalık hamile olduğuna inanıyordu.

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