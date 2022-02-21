Birkaç yaprak nane ile sağlıklı kalmak mümkün! Suyun içine nane atıp bekleyin, faydalarına inanamayacaksınız…

Sade su, vücudunuzdaki nem miktarını dengelemek için kendi başına yeterli olsa da içine meyve dilimi ya da baharat eklemek suyun detoks özelliğini artırmak için harika bir yol. Suyunuza birkaç nane yaprağı eklediğinizde ise suyunuz ferahlatıcı etki gösteriyor. İşte suyunuza ekleyeceğiniz birkaç yaprak nanenin göstereceği diğer etkiler!

HAZIRLANIŞI

Birkaç nane yaprağını alarak saplarını kopartın.

İçme suyunuza eklemeden önce nane yapraklarını bol su ile durulayın.

Temizlediğiniz naneleri bir şişe suyun içine ekleyin.

Suyu süzmeden ve kullanmadan önce birkaç saat bekletin.

Özellikle yaz aylarında tercihiniz soğuk tüketmekten yana ise şişeye buz ekleyebilirsiniz.

İş yerinde kullandığınız su şişenizde ya da evinizde kullandığınız sürahinizde kolayca hazırlayabilir ve tüketebilirsiniz.

Emin olun ki bir süre denedikten vücudunuzdaki farkı hissedecek ve sonra sade su içmek yerine naneli suyu tercih edeceksiniz.

Herhangi bir alerjiniz veya herhangi bir kronik rahatsızlığınız varsa içme suyunuza nane yaprağı eklemeden önce doktorunuza danışabilirsiniz.

NANENİN GÜCÜNÜ HAFİFE ALMAYIN

Cildinizi taze tutar: Anti-inflamatuar özelliklere sahip olan nane cildinizin taze ve sağlıklı kalmasına yardımcı oluyor.

Sivilcelere karşı savaş açar: Anti-bakteriyel özelliğiyle dönemsel olarak yaşadığınız sivilce sorunlarınıza yardımcı oluyor.

Sindirim sıkıntılarını giderir: Özellikle mide asidinden şikâyet ediyorsanız mutlaka denemelisiniz. Naneli su, sindirim sisteminizi yatıştırıyor ve midenizin sağlıklı kalmasını sağlıyor.

Baş ağrılarına iyi gelir: Baş ağrısına yatkın bir bünyeniz varsa özellikle vücutta su kaybının artması, kuru ve sıcak hava nedeniyle bu ağrılar şiddetlenebilir. Naneli su, nanenin güçlü ve ferahlatıcı aromasıyla baş ağrılarınızı hafifletmeye yardımcı olabilir.

Halsizlik hissini azaltır: Nane beyni uyanık tutarak durgunluk ve uyuşukluk hissinizi azaltıyor.



