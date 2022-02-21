KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. YAŞAM
  4. Birkaç yaprak nane ile sağlıklı kalmak mümkün! Suyun içine nane atıp bekleyin, faydalarına inanamayacaksınız…

Birkaç yaprak nane ile sağlıklı kalmak mümkün! Suyun içine nane atıp bekleyin, faydalarına inanamayacaksınız…

21.02.2022 17:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pek çok kişi içme suyunun içine elma ya da limon dilimleri gibi meyveler koysa da suya eklenebilecek bazı otlar da var. Nane de bunlardan biri! Suyunuzun içine sadece birkaç yaprak nane ekleyerek suyunuza lezzet katmanın yanında vücudunuz için de oldukça faydalı bir şey yapmış olacaksınız. Gelin suyunuza nane atıp bekletince neler olduğuna birlikte bakalım…

Birkaç yaprak nane ile sağlıklı kalmak mümkün! Suyun içine nane atıp bekleyin, faydalarına inanamayacaksınız…

Sade su, vücudunuzdaki nem miktarını dengelemek için kendi başına yeterli olsa da içine meyve dilimi ya da baharat eklemek suyun detoks özelliğini artırmak için harika bir yol. Suyunuza birkaç nane yaprağı eklediğinizde ise suyunuz ferahlatıcı etki gösteriyor. İşte suyunuza ekleyeceğiniz birkaç yaprak nanenin göstereceği diğer etkiler!

HAZIRLANIŞI

  • Birkaç nane yaprağını alarak saplarını kopartın.

  • İçme suyunuza eklemeden önce nane yapraklarını bol su ile durulayın.

  • Temizlediğiniz naneleri bir şişe suyun içine ekleyin.

  • Suyu süzmeden ve kullanmadan önce birkaç saat bekletin.

  • Özellikle yaz aylarında tercihiniz soğuk tüketmekten yana ise şişeye buz ekleyebilirsiniz.

  • İş yerinde kullandığınız su şişenizde ya da evinizde kullandığınız sürahinizde kolayca hazırlayabilir ve tüketebilirsiniz.

  • Emin olun ki bir süre denedikten vücudunuzdaki farkı hissedecek ve sonra sade su içmek yerine naneli suyu tercih edeceksiniz.

  • Herhangi bir alerjiniz veya herhangi bir kronik rahatsızlığınız varsa içme suyunuza nane yaprağı eklemeden önce doktorunuza danışabilirsiniz.

NANENİN GÜCÜNÜ HAFİFE ALMAYIN

Cildinizi taze tutar: Anti-inflamatuar özelliklere sahip olan nane cildinizin taze ve sağlıklı kalmasına yardımcı oluyor.

Sivilcelere karşı savaş açar: Anti-bakteriyel özelliğiyle dönemsel olarak yaşadığınız sivilce sorunlarınıza yardımcı oluyor.

Sindirim sıkıntılarını giderir: Özellikle mide asidinden şikâyet ediyorsanız mutlaka denemelisiniz. Naneli su, sindirim sisteminizi yatıştırıyor ve midenizin sağlıklı kalmasını sağlıyor.

Baş ağrılarına iyi gelir: Baş ağrısına yatkın bir bünyeniz varsa özellikle vücutta su kaybının artması, kuru ve sıcak hava nedeniyle bu ağrılar şiddetlenebilir. Naneli su, nanenin güçlü ve ferahlatıcı aromasıyla baş ağrılarınızı hafifletmeye yardımcı olabilir.

Halsizlik hissini azaltır: Nane beyni uyanık tutarak durgunluk ve uyuşukluk hissinizi azaltıyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu yöntemle daha uzun boylu görüneceksinizBu yöntemle daha uzun boylu görüneceksiniz
Burçları bugün neler bekliyor? Burçları bugün neler bekliyor?
Kuaförler olmadan da yapılabilir! Saç rengini evde açmak için...Kuaförler olmadan da yapılabilir! Saç rengini evde açmak için...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Süper minili paylaşım! "Ayıp sınırını aşmış durumda" demişti

Süper minili paylaşım! "Ayıp sınırını aşmış durumda" demişti

Şoke eden olay! "Hoca büyüyü bozmak için..."

Şoke eden olay! "Hoca büyüyü bozmak için..."

İhanete uğramıştı! Yeni sevgilisinin paylaşımları gündem oldu

İhanete uğramıştı! Yeni sevgilisinin paylaşımları gündem oldu

Son halini gören inanamadı! 'Yıllar sana acımamış'

Son halini gören inanamadı! 'Yıllar sana acımamış'

Gece yarısı pozu hayranlarını mest etti! "Yaktın"

Gece yarısı pozu hayranlarını mest etti! "Yaktın"

Burçları bugün neler bekliyor?

Burçları bugün neler bekliyor?

İlginizi Çekebilir

Polis memurunun seksi pozuna eleştiri yağdı! Cevabı sert oldu

Polis memurunun seksi pozuna eleştiri yağdı! Cevabı sert oldu

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Her gece daha rahat bir uyku için...

Her gece daha rahat bir uyku için...

Sınıf annesi skandalı! Oğlunun arkadaşlarıyla cinsel ilişki...

Sınıf annesi skandalı! Oğlunun arkadaşlarıyla cinsel ilişki...

"Çok üstüme geliyorlar" deyince eski fotoğrafları gündem oldu

"Çok üstüme geliyorlar" deyince eski fotoğrafları gündem oldu

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.