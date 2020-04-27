KADIN
  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. GÜZELLİK - MODA
  4. Birkaç yıl önce bayıla bayıla giyiyorduk şimdi demode oldular! İşte geride bıraktığımız moda trendleri

Birkaç yıl önce bayıla bayıla giyiyorduk şimdi demode oldular! İşte geride bıraktığımız moda trendleri

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Bugün moda diye beğenerek giydiğimiz her şey yarın demode olabiliyor. Bazı moda olan kıyafetler gerçekten garip görünüyor ve nasıl bu kadar popüler olabildikleri de belli değil. Sizin için bir dönem moda olan şimdi yüzüne bile bakmadıklarımızı bir araya getirdik.

Birkaç yıl önce bayıla bayıla giyiyorduk şimdi demode oldular! İşte geride bıraktığımız moda trendleri

Zaman değişiyor biz de onlarla birlikte değişiyoruz. Bir dönem moda diye aldığımız şeyler bugün mağaza raflarından silindi. Ve artık yeni trendleri takip ediyoruz. Peki çok uzağa gitmeden sadece birkaç yıl öncenin son derece popüler olan ürünleri neydi? İşte başlıyoruz.

İŞLEMELİ GİYSİLER

1

Birkaç yıl önce, işlemeli kıyafetler her yerdeydi: Tişörtler, kot pantolonlar, spor ayakkabılar, ceketler, gömlekler vb. Ama onları giymeyi bırakmanın zamanı geldi. Günümüz modası basitlikle ilgilidir, doğru kot pantolon ve beyaz tişört, dekoratif unsurlar olmadan çok daha iyi görünür.

SATEN ELBİSE

2

Kısa bir süre önce, insanlar saten elbiselerinin kadınsı, zarif ve romantik bir görünüm yaratmaya yardımcı olduğuna inanıyorlardı. İpek üstler ve slip elbiseler dünya çapında oldukça modaydı. Ancak artık saten elbiseler moda değil, yatak odasındaki yerini alabilirler. Hafif ve rahat bir şey giymek istiyorsanız, keten bir elbise giyebilirsiniz.

KALIN TABANLI SPOR AYAKKABILAR

3

Ayakları birkaç beden daha büyük gösteren spor ayakkabıları modaya uygun hale geldi ve çekiciliğini kaybetti. Kalın tabanlar, dantel detayları, parlak parçalar oldukça modaydı. Kadınlae bu spor ayakkabılarını her yerde ve her şeyde giyiyor olsalar da artık moda olmadığını bilmeliler. Bu yıl, daha basit sportif ayakkabılar giyeceğiz.

NEON ELBİSELER

4

Sadece neon renkler giymek zorunda değilsiniz. Parlak renkler doğal görünüyorlarsa görünümünüze yeni bir his verebilir. Ancak, tüm görünümünüzde sadece bir neon kıyafet kullanmalısınız.

İDDİALI OJE RENKLERİ

5

Tırnak tasarımlarında da trendler var. Parlak renkler, sıradışı desenler, ve diğer dekoratif unsurlara sahip süper uzun tırnaklar geride kaldı. Minimalist ve basit renkler artık daha popüler.

KORSE KEMER

6

Bir noktada, bu cesur ve sıra dışı aksesuar o kadar popüler oldu ki tüm cazibesini kaybetti. korse kemerleri artık herkes üzerinde görülebilir. Ancak artık bu kemerler de moda değil.

ŞEFFAF BOTLAR

7

Oldukça rahatsız edici trendlerden biri. Bu eğilim farklı görünmek isteyen ünlüler arasında oldukça popülerdi ancak artık bunun da modası geçti. Havalandırması olmayan bir şey giymek zor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Karantinada insanın içini ısıtan görüntülerKarantinada insanın içini ısıtan görüntüler
'Kuaföre gidemiyorum, saçlarım beyazladı' diye üzülmeyin! İşte evdeki çözüm'Kuaföre gidemiyorum, saçlarım beyazladı' diye üzülmeyin! İşte evdeki çözüm
Herkes gaz sancısıyla karıştırıyor ama...Herkes gaz sancısıyla karıştırıyor ama...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
trend olmayan kıyafetler, modası geçen stiller,

En Çok Okunan Haberler

Kim onlara yanıt verdi! 'Aptallar topluluğu'

Kim onlara yanıt verdi! 'Aptallar topluluğu'

Olay küfürler! Görenler gözlerine inanamadı

Olay küfürler! Görenler gözlerine inanamadı

Bulaşık makinesi meğer böyle temizleniyormuş!

Bulaşık makinesi meğer böyle temizleniyormuş!

'Kuaföre gidemiyorum, saçlarım beyazladı' diye üzülmeyin! İşte evdeki çözüm

'Kuaföre gidemiyorum, saçlarım beyazladı' diye üzülmeyin! İşte evdeki çözüm

Riske atmayın! Yapanların yüzde 60'ı...

Riske atmayın! Yapanların yüzde 60'ı...

Kaş ve kirpikler bu yöntemle çok hızlı uzuyor!

Kaş ve kirpikler bu yöntemle çok hızlı uzuyor!

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

İnanılmaz değişim! Limonu saça sürdüğünüzde...

İnanılmaz değişim! Limonu saça sürdüğünüzde...

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Cilt bakımında bu hatalardan kaçının

Cilt bakımında bu hatalardan kaçının

İnanılmaz etki! Karıştırın ve sürün

İnanılmaz etki! Karıştırın ve sürün

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kaş ve kirpikler bu yöntemle çok hızlı uzuyor! Vazelin, zeytinyağı...

Kaş ve kirpikler bu yöntemle çok hızlı uzuyor!

Saç boyalarına para saçmayın! İşte evde yapmak için pratik bir tarif...

'Kuaföre gidemiyorum, saçlarım beyazladı' diye üzülmeyin! İşte evdeki çözüm

Estetik yaptırmadan da botoks etkisi mümkün! İşte botoks etkisi yapan doğal maskeler...

Estetik yaptırmadan da botoks etkisi mümkün! İşte botoks etkisi yapan doğal maskeler...

Para saçmaya son! Evde kendi nemlendirici kremimizi yapıyoruz!

Para saçmaya son! Evde kendi nemlendirici kremimizi yapıyoruz!

Bu maskeler saçlara eski canlılığını kazandırıyor! Muz, zeytinyağı...

Bu maskeler saçlara eski canlılığını kazandırıyor! Muz, zeytinyağı...

İşte gözaltı morluklarını ve sivilceleri yok eden o mucizevi ürün...

Hem gözaltı morluklarını hem de sivilceleri yok ediyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.