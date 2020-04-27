Birkaç yıl önce bayıla bayıla giyiyorduk şimdi demode oldular! İşte geride bıraktığımız moda trendleri

Zaman değişiyor biz de onlarla birlikte değişiyoruz. Bir dönem moda diye aldığımız şeyler bugün mağaza raflarından silindi. Ve artık yeni trendleri takip ediyoruz. Peki çok uzağa gitmeden sadece birkaç yıl öncenin son derece popüler olan ürünleri neydi? İşte başlıyoruz.

İŞLEMELİ GİYSİLER

Birkaç yıl önce, işlemeli kıyafetler her yerdeydi: Tişörtler, kot pantolonlar, spor ayakkabılar, ceketler, gömlekler vb. Ama onları giymeyi bırakmanın zamanı geldi. Günümüz modası basitlikle ilgilidir, doğru kot pantolon ve beyaz tişört, dekoratif unsurlar olmadan çok daha iyi görünür.

SATEN ELBİSE

Kısa bir süre önce, insanlar saten elbiselerinin kadınsı, zarif ve romantik bir görünüm yaratmaya yardımcı olduğuna inanıyorlardı. İpek üstler ve slip elbiseler dünya çapında oldukça modaydı. Ancak artık saten elbiseler moda değil, yatak odasındaki yerini alabilirler. Hafif ve rahat bir şey giymek istiyorsanız, keten bir elbise giyebilirsiniz.

KALIN TABANLI SPOR AYAKKABILAR

Ayakları birkaç beden daha büyük gösteren spor ayakkabıları modaya uygun hale geldi ve çekiciliğini kaybetti. Kalın tabanlar, dantel detayları, parlak parçalar oldukça modaydı. Kadınlae bu spor ayakkabılarını her yerde ve her şeyde giyiyor olsalar da artık moda olmadığını bilmeliler. Bu yıl, daha basit sportif ayakkabılar giyeceğiz.