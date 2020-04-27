Birkaç yıl önce bayıla bayıla giyiyorduk şimdi demode oldular! İşte geride bıraktığımız moda trendleri

Zaman değişiyor biz de onlarla birlikte değişiyoruz. Bir dönem moda diye aldığımız şeyler bugün mağaza raflarından silindi. Ve artık yeni trendleri takip ediyoruz. Peki çok uzağa gitmeden sadece birkaç yıl öncenin son derece popüler olan ürünleri neydi? İşte başlıyoruz.
Birkaç yıl önce, işlemeli kıyafetler her yerdeydi: Tişörtler, kot pantolonlar, spor ayakkabılar, ceketler, gömlekler vb. Ama onları giymeyi bırakmanın zamanı geldi. Günümüz modası basitlikle ilgilidir, doğru kot pantolon ve beyaz tişört, dekoratif unsurlar olmadan çok daha iyi görünür.
Kısa bir süre önce, insanlar saten elbiselerinin kadınsı, zarif ve romantik bir görünüm yaratmaya yardımcı olduğuna inanıyorlardı. İpek üstler ve slip elbiseler dünya çapında oldukça modaydı. Ancak artık saten elbiseler moda değil, yatak odasındaki yerini alabilirler. Hafif ve rahat bir şey giymek istiyorsanız, keten bir elbise giyebilirsiniz.
Ayakları birkaç beden daha büyük gösteren spor ayakkabıları modaya uygun hale geldi ve çekiciliğini kaybetti. Kalın tabanlar, dantel detayları, parlak parçalar oldukça modaydı. Kadınlae bu spor ayakkabılarını her yerde ve her şeyde giyiyor olsalar da artık moda olmadığını bilmeliler. Bu yıl, daha basit sportif ayakkabılar giyeceğiz.
Sadece neon renkler giymek zorunda değilsiniz. Parlak renkler doğal görünüyorlarsa görünümünüze yeni bir his verebilir. Ancak, tüm görünümünüzde sadece bir neon kıyafet kullanmalısınız.
Tırnak tasarımlarında da trendler var. Parlak renkler, sıradışı desenler, ve diğer dekoratif unsurlara sahip süper uzun tırnaklar geride kaldı. Minimalist ve basit renkler artık daha popüler.
Bir noktada, bu cesur ve sıra dışı aksesuar o kadar popüler oldu ki tüm cazibesini kaybetti. korse kemerleri artık herkes üzerinde görülebilir. Ancak artık bu kemerler de moda değil.
Oldukça rahatsız edici trendlerden biri. Bu eğilim farklı görünmek isteyen ünlüler arasında oldukça popülerdi ancak artık bunun da modası geçti. Havalandırması olmayan bir şey giymek zor.
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