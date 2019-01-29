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Bu nasıl tören? Tüm cinsiyet eşitliği ödülleri erkeklere verildi

29.01.2019 11:05 | Son Güncelleme

Birleşik Arap Emirlikleri'nde iş hayatında kadın-erkek eşitliğini destekleyen kişilere verilen cinsiyet eşitliği ödüllerinin tüm kazananları erkekler oldu.

Bu nasıl tören? Tüm cinsiyet eşitliği ödülleri erkeklere verildi

BAE Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Korgeneral Şehy Saif bin Zeyd el Nahyan, orduda annelik izni uygulamasını başlattığı için "cinsiyet eşitliğine en çok destek veren kişi" ödülüne layık görüldü.

Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Reşit El Maktum'un kazananlara plaketlerini takdim ederken çekilen fotoğrafları da sosyal medyada hem alay konusu oldu hem de tepki çekti.

Bir kullanıcı, "Çeşitlilik işini gerçekten çok güzel çözmüşsünüz. Beyefendilerden birisi gri giyinmiş" yorumunu yaptı.

BAE'nin resmi basın bürosu tarafından paylaşılan bir Twitter mesajında ise "Birleşik Arap Emirlikleri'nin kadınlarıyla gurur duyuyoruz. Ülkemizin geleceğini şekillendirme konusunda merkezi bir rolü üstleniyorlar" dendi.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın 2018'de yürüttüğü bir araştırmada, Körfez ülkeleri arasında Birleşik Arap Emirlikleri'nin cinsiyet eşitliği konusunda en iyi konumda bulunan ülke olduğu ifade edilmişti.

2015 verilerinin incelendiği raporda ülkede kadınların yüzde 43'ünün üniversite mezunu olduğu belirtiliyordu.

Ancak kadın hakları örgütleri, cinsiyet ayrımcılığının BAE'de hâlâ oldukça yaygın olduğunu vurguluyor.

Özellikle ülkedeki yargı sisteminin ayrımcı olduğu, evlilik ya da boşanma gibi konularda kadınların ikinci plana atıldığı eleştirisi yöneltiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
BAE cinsiyet eşitliği erkek ödül

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