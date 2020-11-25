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Birleşik Arap Emirlikleri, Türk vatandaşlarına vize vermeyi durdurdu

25.11.2020 14:54 | Son Güncelleme:
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Birleşik Arap Emirlikleri, Türk vatandaşlarına vize vermeyi durdurdu

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 13 Müslüman ülkenin vatandaşlarına yeni vize verme işlemini durdurdu.

Reuters'ın haberine göre, kamuya ait iş merkezindeki şirketlere gönderilen, 3 ülke vatandaşlarına yeni vize verilmesinin askıya alındığı bildirilen belge 18 Kasım'da yürürlüğe giren göçmen genelgesine atıfta bulunuyor.

Belgeye göre Afganistan, Libya ve Yemen'i de içeren 13 ülkenin vatandaşlarının bir sonraki emre kadar iş ve ziyaret vize başvuruları durduruldu. Vize yasağı Türkiye'nin yanı sıra Cezayir, Kenya, Irak, İran, Suriye, Somali, Lübnan, Pakistan, ve Tunus'u da kapsıyor.

Türkiye'deki BAE Büyükelçiliği ve konsolosluklarından konuyla ilgili henüz herhangi bir duyuru yapılmazken uygulamada istisnalar olup olmadığı bilinmiyor.

Reuters'ın ulaştığı BAE Federal Kimlik ve Vatandaşlık Kurumu tarafından konuya ilişkin bir açıklama yapmadı. Konuya ilişkin bir kaynak Reuters'a yaptığı açıklamada, Afganistan, Pakistan ve diğer bazı ülkelerin vatandaşlarına güvenlik endişeleri nedeniyle yeni vize verilmesinin geçici olarak durdurulduğunu ifade etti. İsmi açıklanmayan kaynak, bu endişelerin neler olduğunu belirtmese de vize yasağının kısa sürmesinin beklendiğini söyledi.

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