Birleşik Arap Emirlikleri’nde alkol satışı serbest bırakıldı, evli olmayan çiftlerin birlikte yaşaması artık suç değil

Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) yürürlüğe giren bir dizi reformla “namus cinayetlerine” yönelik cezanın hafifletilmesini öngören yasa maddesi iptal edildi**. E**vli olmayan çiftlerin birlikte yaşamaları suç olmaktan çıktı ve alkol satışı serbest bırakıldı.

Devlet denetimindeki BAE medyasında yerel alan haberlere göre, yeni düzenlemelerle ülkede yaşayan göçmenler, şeriat hükümlerine değil, kendi ülkelerindeki boşanma ve miras kanunlarına tabi olacak.

Birleşik Arap Emirlikleri’nde nüfusun çok büyük bir bölümü yabancılardan oluşuyor. Ülkede her bir BAE vatandaşına dokuz göçmen düşüyor.

‘Hoşgörü ülkesi’

BAE yetkilileri ülkelerini uluslararası platformda modern bir iş ve turizm merkezi olarak tanıtıyordu.

Ancak İngiltere’de yayımlanan Guardian gazetesine göre BAE’nin bir "hoşgörü ülkesi" olduğu imajı, tecavüze uğradığı şikayetinde bulunan kadınların kendilerini hapiste bulması gibi haberlerle gölgeleniyordu.

Yeni düzenlemeler, ülkede gelecek yıl yapılacak World Expo Fuarı öncesinde yapıldı.

Koronavirüs salgını nedeniyle 2021’e alınan ticaret fuarını 25 milyon kişinin ziyaret edeceği tahmin ediliyor.