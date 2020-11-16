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Birlikte olduğu kadını öldüren genç tutuklandı

16.11.2020 22:23 | Son Güncelleme:
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Birlikte olduğu kadını öldüren genç tutuklandı

Konya’da bir buçuk yıldır birlikte olduğu 2 çocuk annesi kadını tabancayla göğsünden vurarak öldüren 18 yaşındaki genç tutuklanarak cezaevine gönderildi.Olay, gece saat 03.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi Veysel Karani Caddesi üzerinde yaşandı.

Konya’da bir buçuk yıldır birlikte olduğu 2 çocuk annesi kadını tabancayla göğsünden vurarak öldüren 18 yaşındaki genç tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, gece saat 03.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi Veysel Karani Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yerde bir kişinin yattığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Elif Y.’nin (24) göğsünden tabanca ile vurulduğunu belirledi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan genç kadın, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayeti Seyfullah K.’nın (18) işlediğini tespit etti. Suç aleti tabancayla birlikte yakalanarak gözaltına alınan Seyfullah K.’nin olaydan önce telefonda konuştuğu Elif Y. ile tartışarak küfürleştikleri ve olay yerinde buluştukları öne sürüldü. Öte yandan, Elif Y.’nin Ağustos ayında Seyfullah K. hakkında bir aylık süreyle uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi. Seyfullah K.’nın yaralama ve tehdit gibi suçlardan kaydı olduğu ve sorgusunda pişman olduğunu söylediği belirtildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Birlikte olduğu kadını öldüren genç tutuklandı

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