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Birlikte yaşadığı kadını öldüren zanlı tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2020 12:24 | Son Güncelleme

Adana’da birlikte yaşadığı ve bir kızının annesi olan kadını tabanca ile vurarak öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, dün sabah Çukurova ilçesine bağlı Belediyeevleri Mahallesi’nde meydana gelen olayda, iddiaya göre, Hülya Güllüce (39) birlikte yaşadığı Abdullah K.

Birlikte yaşadığı kadını öldüren zanlı tutuklandı

Adana’da birlikte yaşadığı ve bir kızının annesi olan kadını tabanca ile vurarak öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, dün sabah Çukurova ilçesine bağlı Belediyeevleri Mahallesi’nde meydana gelen olayda, iddiaya göre, Hülya Güllüce (39) birlikte yaşadığı Abdullah K. (60) tarafından tabanca ile öldürüldü. Zanlı, polis tarafından yakalanırken, genç kadının cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.
Zanlının ilk ifadesinde, “Sabah Hülya’nın telefonuna baktığımda ‘günaydın aşkım’ mesajı vardı bunu görünce aramızda kavga çıktı vurdum” dediği öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

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