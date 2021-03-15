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Birlikte yaşadığı kadının 85 yaşındaki annesine cinsel saldırıya 18 yıl hapis

15.03.2021 14:38 | Son Güncelleme:
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Birlikte yaşadığı kadının 85 yaşındaki annesine cinsel saldırıya 18 yıl hapis

Antalya'da 8 yıldır birlikte yaşadığı kadının annesi Z.K.'ye (88) 3 yıl önce cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla yargılanan Mülayim K. (53), 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 23 Eylül 2018 günü saat 12.00 sıralarında, Kepez ilçesinde meydana geldi. Evde temizlik yapan Y.K. (53), çöp dökmek için dışarı çıktığında, evde olduğunu düşündüğü annesi Z.K. ile karşılaştı. Nereden geldiğini sorduğu annesinin "Kızım bir adam beni kötüledi. Beraber oldu. Beni arabadan indirdi" sözleri üzerine Y.K., bunu kimin yaptığını sordu. Z.K., kimin yaptığını bilmediğini söyledi. Y.K., annesinin cinsel saldırıya uğramış olabileceğini düşünerek, muayene için Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürdü.

'SENİN İMAM NİKAHLI EŞİN YAPTI'

Muayene sonrası Z.K., kızına, "Bunu, senin birlikte olduğun imam nikahlı eşin Mülayim K. yaptı" dedi. Y.K., eve geldiklerinde 8 yıldır birlikte yaşadığı Mülayim K.'ye durumu sordu. Mülayim K.'nin "Ben böyle bir leke ile yaşayamam. Ne yapılacaksa yapılsın. Ben aklanmak istiyorum" demesi üzerine ertesi gün polis merkezine gitmeye karar verildi. Mülayim K. ile birlikte saat 12.00 sıralarında polis merkezine giden Y.K., annesinin başına geleni anlatarak, "Annem bana bunu yapanın dini nikahlı eşim Mülayim K. olduğunu söyledi. Eşim ise bunu reddetti. Annem cinsel saldırıya uğradıysa, bunu yapan kişiden şikayetçiyim" dedi.

'KONUŞMALARI TUTARSIZ, GÖRDÜĞÜ RÜYANIN ETKİSİNDE OLABİLİR'

Mülayim K. ise savunmasında, olay tarihi ve saatinde komşusunda olduğunu, ardından evine giderek uyuduğunu söyledi. Z.K.'nin başına gelenleri çocuklarının kendisini uykudan uyandırması ile öğrendiğini öne süren Mülayim K., "Z.K. 85-90 yaşlarında. Konuşmaları tutarsız. Gördüğü bir rüyanın etkisinde kalmış olabilir" dedi.

2 SAAT SONRA İFADESİNİ DEĞİŞTİRDİ

Aynı gün saat 13.40 sıralarında yeniden polis merkezine giden Y.K., ifadesini değiştirdi. Bu kez eşini aklayan ifade veren Y.K., "Mülayim olay günü evdeydi. Kısa süreliğine komşumuz Yılmaz'ın evine gitmişti. Annem ise sabah evden çıktı ve geç vakitte geldi. Bu nedenle, Mülayim'in anneme tecavüz etmiş olma ihtimali yok" dedi.

Y.K., annesinin rahatsızlığı nedeniyle hayali olarak bir şeyler söylemiş olabileceğini iddia etti.

'SUÇLAMAYI KABUL ETMİYORUM'

Soruşturma kapsamında Mülayim K. hakkında iddianame hazırlandı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede savcıya da ifade veren Mülayim K., eşinin annesini hastaneye götürürken ağzından kendi adının çıktığını belirterek, "Çocuklarım anneannelerinin ağzından benim adım çıkınca 'Baba emniyete git ifade ver. Kendini temize çıkar' dedi. Bunun üzerine eşimle polise gittik. Üzerime atılan suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.

SVAP ÖRNEĞİNDE TESPİT EDİLDİ

Cumhuriyet Savcısı iddianamede, şikayetçi sıfatıyla dosyada yer alan Y.K.'nin eşini suçtan kurtarmak için ek ifade verdiğine vurgu yaparak, ifadelerin birbiriyle çelişkili olduğuna dikkat çekti. Cumhuriyet Savcısı ayrıca olay günü mağdurdan hastanede alınan anal svap örneği ile vajinal svap örneğinde, şüpheliden alınan sıvı kan örnekleri ile elde edilen genotiplerin karışık olarak bulunduğunun tespit edildiğini söyledi. Savcı, bir bütün olarak değerlendirildiğinde, şüphelinin üzerine atılı nitelikli cinsel saldırı suçunu işlediğine kanaat getirildiğini kaydetti.

18 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

Antalya 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan dava, 5'inci duruşmada sona erdi. Mahkeme savcısı, sanığın, beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan mağdur Z.K.'ye yönelik nitelikli cinsel saldırı suçundan cezalandırılmasını istedi. Sanık ise son sözünde, suçsuz olduğunu söyledi, beraatını istedi.

Mahkeme heyeti sanık Mülayim K.'nin mağdur Z.K.'ye yönelik 'vücuda organ sokmak suretiyle nitelikli cinsel saldırı' suçunu işlediğine kanaat getirerek, önce 12 yıl hapis cezasına çarptırdı. Eylemin beden ve ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı işlenmiş olması nedeniyle verilen cezayı yarı oranında artıran mahkeme heyeti, Mülayim K.'yi 18 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme cezada indirime gitmedi.

Adli kontrol kararı ile tutuksuz yargılanan Mülayim K., hükmün açıklanması ile birlikte tutuklandı.

DHA

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