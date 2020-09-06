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  4. Birmingham'da kavganın ardından bıçaklı saldırılar: Bir ölü, yedi yaralı

Birmingham'da kavganın ardından bıçaklı saldırılar: Bir ölü, yedi yaralı

06.09.2020 13:50 | Son Güncelleme

İngiltere'nin Birmingham kentinin merkezinde, gece saatlerinde bir kişinin öldüğü, yedi kişinin de yaralandığı bir dizi bıçaklı saldırının ardından, polis tek bir şüpheliyi arıyor. Polis yetkilileri, olayın 'terör bağlantılı' olmadığını belirtti.

Birmingham'da kavganın ardından bıçaklı saldırılar: Bir ölü, yedi yaralı

İngiltere'nin Birmingham kentinin merkezinde, gece saatlerinde bir kişinin öldüğü, yedi kişinin de yaralandığı bir dizi bıçaklı saldırının ardından, polis tek bir şüpheliyi arıyor.

Yaralılardan ikisinin durumun ağır olduğu belirtildi.

Polis yetkilisi Steve Graham, saldırıların "terör bağlantılı olduğuna dair, kesinlikle hiçbir işaret bulunmadığını" söylerken , cinayet soruşturması başlatıldı.

Olay yerindeki BBC Muhabiri Nick Clitheroe, olayların gece kulüpleri ve barların yoğun bulunduğu, Gay Village ve Çin Mahallesi'nin arasında gerçekleştiğini aktardı.

Clitheroe "İki büyük grup arasında büyük bir kavgayla başlayan olayda, bir noktada bıçaklar çekilmiş gibi görünüyor" dedi.

olay yeri

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