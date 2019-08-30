Eşinin iş çıkışı bisikletinin ön tekerleğinin mazgala girmesi sonucu yüz üstü düştüğünü anlatan Karakuş, "Hem elmacık kemiklerinde hem de burnunda çok sayıda kırık oluştu. Tabii dişler de kırılmış." dedi.

Karakuş’un eşi Ayça Tuba Erbiller Karakuş, kentteki bisiklet yollarının otopark gibi kullanıldığını, bu durumun da kazalara davetiye çıkardığını söyledi.

Ameliyat edilen Karakuş'un, yüzündeki kırıklar nedeniyle iki hafta sırt üstü yatması ve iki ay boyunca da sadece sıvıyla beslenmesi gerektiği belirtildi.

Karakuş, eşinin kazadan bir hafta sonra ameliyata hazır hale gelebildiğini, ameliyatın yaklaşık 7 saat sürdüğünü belirtti.

- "Kazadan bu yana 7-8 kilo verdi"

Eşinin iki hafta boyunca hiçbir şekilde sağına ya da soluna yatamayacağını vurgulayan Karakuş, şunları kaydetti:

"Üst kısma platinler yerleştirilmiş ama alt tarafta çok fazla parçalı kırık olduğu için onlara çivi çakılamamış. Doktor, 'Sağa ya da sola yattığı zaman, hatta elini bile koyduğu zaman tekrar kırılabilir. Sırt üstü yatacaksın' dedi. İki ay boyunca sadece sıvıyla beslenecek. Kazadan bu yana 7-8 kilo verdi. Kendisine çok fazla dikkat etmek zorunda. Yüzündeki kemikler en ufak bir darbede tekrar kırılabilirmiş. Özellikle bu kaynama sürecinde dikkatli olmalıyız."

Belediyeye önlem alınması için daha önce de başvurular yaptıklarını ancak bir sonuç alamadıklarını savunan Karakuş, yolların bir an önce yapılmasını, mazgalların değiştirilmesini istediklerini bildirdi.

Bisiklet yollarına araçlar park edilmesinin yanlış olduğuna işaret eden Karakuş, "Eşimin kaza yaptığı yerde de bisiklet yolu var ama araçlar park ettiği için oradan geçilemiyor. Sürekli park yeri olarak kullanıldığı için orada bisiklet yolu olduğu aklımıza bile gelmiyor artık." dedi.