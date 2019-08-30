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Bisiklet yolundaki "bilinçsiz park" hastanelik etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2019 11:19 | Son Güncelleme

Muğla'da bisiklet yolundaki düzensiz parklar nedeniyle kullandığı bisikletinin tekerleği kanalizasyon mazgalına sıkışınca düşen Ahmet Karakuş'un yüzünde 30'dan fazla kırık oluştu, sıvıyla beslenmeye başladı - Karakuş'un eşi Ayça Tuba Erbiller Karakuş: - "Eşimin kaza yaptığı yerde de bisiklet yolu var ama araçlar park ettiği için geçilemiyor. Sürekli park yeri olarak kullanıldığı için orada bisiklet yolu olduğu aklımıza bile gelmiyor" - Başhekim Yardımcısı Dr. Salih Akkuş: - "Hastanın yüz kısmına kemikleri tutturmak için 25 vida ve 8 plak takıldı. Burnunda da kırıklar vardı"

OSMAN AKÇA - Muğla'da bisiklet yoluna araçlar park ettiği için ilerlemek zorunda kaldığı kara yolunda kullandığı bisikletinin tekerleği kanalizasyon mazgalına sıkışınca düşen Ahmet Karakuş, yüzünde oluşan 30'dan fazla kırık nedeniyle zor günler geçiriyor.

Karakuş, Menteşe ilçesinde bisiklet yoluna yapılan araç parkları nedeniyle Kurşunlu Caddesi'ne çıkarak evine gitmek istedi. Kullandığı bisikletinin ön tekeri kanalizasyon mazgalına sıkışan Karakuş, yere düşerek ağır yaralandı.

Hastaneye kaldırılan Karakuş'un yüz bölgesinde 30'da fazla kırık tespit edildi.

Ameliyat edilen Karakuş'un, yüzündeki kırıklar nedeniyle iki hafta sırt üstü yatması ve iki ay boyunca da sadece sıvıyla beslenmesi gerektiği belirtildi.

Karakuş’un eşi Ayça Tuba Erbiller Karakuş, kentteki bisiklet yollarının otopark gibi kullanıldığını, bu durumun da kazalara davetiye çıkardığını söyledi.

Eşinin iş çıkışı bisikletinin ön tekerleğinin mazgala girmesi sonucu yüz üstü düştüğünü anlatan Karakuş, "Hem elmacık kemiklerinde hem de burnunda çok sayıda kırık oluştu. Tabii dişler de kırılmış." dedi.

Karakuş, eşinin kazadan bir hafta sonra ameliyata hazır hale gelebildiğini, ameliyatın yaklaşık 7 saat sürdüğünü belirtti.

- "Kazadan bu yana 7-8 kilo verdi"

Eşinin iki hafta boyunca hiçbir şekilde sağına ya da soluna yatamayacağını vurgulayan Karakuş, şunları kaydetti:

"Üst kısma platinler yerleştirilmiş ama alt tarafta çok fazla parçalı kırık olduğu için onlara çivi çakılamamış. Doktor, 'Sağa ya da sola yattığı zaman, hatta elini bile koyduğu zaman tekrar kırılabilir. Sırt üstü yatacaksın' dedi. İki ay boyunca sadece sıvıyla beslenecek. Kazadan bu yana 7-8 kilo verdi. Kendisine çok fazla dikkat etmek zorunda. Yüzündeki kemikler en ufak bir darbede tekrar kırılabilirmiş. Özellikle bu kaynama sürecinde dikkatli olmalıyız."

Belediyeye önlem alınması için daha önce de başvurular yaptıklarını ancak bir sonuç alamadıklarını savunan Karakuş, yolların bir an önce yapılmasını, mazgalların değiştirilmesini istediklerini bildirdi.

Bisiklet yollarına araçlar park edilmesinin yanlış olduğuna işaret eden Karakuş, "Eşimin kaza yaptığı yerde de bisiklet yolu var ama araçlar park ettiği için oradan geçilemiyor. Sürekli park yeri olarak kullanıldığı için orada bisiklet yolu olduğu aklımıza bile gelmiyor artık." dedi.

- 25 vida ve 8 plak takıldı

Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Salih Akkuş ise kazanın ardından Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniğinde tedavi altına alınan Karakuş'un, tüm yüz kemiklerinde parçalı çoklu kırık tespit edildiğini bildirdi.

Gerçekleştirilen operasyonun başarılı geçtiğini anlatan Akkuş, "Hastanın yüz kısmına kemikleri tutturmak için 25 vida ve 8 plak takıldı. Burnunda da kırıklar vardı. Operasyon başarılı geçti. Hastanın dişlerinde de kırık var. Kemiklerin yerinden oynamaması için ve eksik dişler nedeniyle hastanın 1,5 ay sıvıyla beslenmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

- Kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Öte yandan Kurşunlu Caddesi'nde 13 Ağustos'ta meydana gelen kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, seyir halindeyken bisikletinin ön tekeri mazgala giren Karakuş'un yüz üstü düşmesi, ayağa kalkarak bisikleti kaldırıma alması, olay yerine gelen polis ekiplerinin çağırdığı ambulansla hastaneye götürülmesi yer alıyor.

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Ayça Tuba Erbiller Karakuş bisiklet Kaza Menteşe Muğla yaralı

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