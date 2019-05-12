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Bisikletçiler Atatürk Evi'nden alınan toprağı Samsun'a taşıyacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2019 14:38 | Son Güncelleme

Selanik'teki Atatürk Evi'nden alınan toprak ve Türk bayrağı, bisikletçiler tarafından 19 Mayıs törenleri için Samsun'a taşınacak - Karadeniz Rumeli Dernekleri Federasyonunun düzenlediği etkinlikte bisikletçiler, bin 350 kilometre yol katedecek

SELANİK (AA) - Türkiye'nin çeşitli illerinden onlarca bisikletçi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'teki evinden alınan toprak ve bayrağı toplamda bin 350 kilometre pedal çevirerek 19 Mayıs'ta Samsun'a ulaştıracak.

Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yıl dönümü çerçevesinde Karadeniz Rumeli Dernekleri Federasyonu tarafından düzenlenen Cumhurbaşkanlığı himayesindeki organizasyon, Türkiye'nin Selanik Başkonsolosluğundaki törenle başladı.

İçişleri, Dışişleri ve Gençlik ve Spor bakanlıklarının yanı sıra güzergah üzerindeki illerin valiliklerinin paydaş olduğu organizasyonda Atatürk Evi'nden alınan toprak ve bayrak, Milli Mücadele'nin başladığı Samsun'daki 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı törenlerinde takdim edilecek.

Toplam 9 gün sürecek bin 350 kilometrelik yolculukta bisikletçilere, Türkiye Bisiklet Federasyonu ve valilikler sıhhi ve lojistik destek verecek. Her ilde el değiştirerek farklı bisiklet sporcuları tarafından taşınacak olan toprak ve bayrak tüm illeri temsilen 81 bisikletçinin katılacağı törenle Samsun'a ulaştırılacak.

Selanik'teki Atatürk Evin'de düzenlenen törende bayrak ve toprağı teslim eden Türkiye'nin Selanik Başkonsolosu Orhan Yalman Okan, organizasyonun Milli Mücadele'nin başlangıcının 100. yılında gerçekleşeceğini belirterek "Bu çerçevede bisikletçilerimize Atatürk'ün doğduğu evden toprak ve Türk bayrağı alarak Sayın Cumhurbaşkanı'mızın himayelerinde, 14 ilin valiliğinin desteğiyle Samsun'a ulaştıracaklarını memnuniyetle öğrenmiş bulunuyorum." dedi.

Karadeniz Rumeli Dernekleri Federasyonu Başkanı Kemalettin Altınsoy da "Samsun Valimiz, İçişleri, Dışişleri, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yaptığımız görüşmeler sonucunda Atatürk'ün Selanik'te doğduğu evinden bayrak ve toprak alarak bunu Samsun'a bisikletle tamamen bisiklet sporcuları ile götüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Altınsoy, "Bu toprak bizim için çok önemli. Bu toprağı Sayın Vali'mize veya şayet Cumhurbaşkanı'mız da gelebilirse kendilerine takdim edeceğiz. Çünkü kendilerinin himayelerinde gerçekleşiyor. Bu toprağı Samsun'daki Atatürk Anıtı'na götüreceğiz." diye konuştu.

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19 mayıs Atatürk Karadeniz Rumeli Dernekleri Federasyonu Samsun Selanik

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