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Bisikletli çocuğa araç çarptı, olay güvenlik kamerasına yansıdı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.06.2019 10:25 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta bir binanın bahçesinden bisikletiyle yola çıkan çocuğa hafif ticari araç çarptı.

Bisikletli çocuğa araç çarptı, olay güvenlik kamerasına yansıdı

Kahramanmaraş’ta bir binanın bahçesinden bisikletiyle yola çıkan çocuğa hafif ticari araç çarptı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Kaza, Onikişubat İlçesi Tavşantepe Mahallesi’nde meydana geldi. Bir iş yeri güvenlik kamerasınca kayda geçen görüntülerde, çocukların apartman çevresinde bisiklet kullandığı sırada bahçeden yola çıktığı sırada yoldan geçen araç çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle yerde yuvarlanan çocuk hemen sonra ayağa kalktı. Kazayla ilgili ambulansın çağrılmadığı öğrenilirken, çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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