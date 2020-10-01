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Bisikletten düşen bebeğin yardımına ambulans helikopter yetişti

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2020 14:23 | Son Güncelleme

Malatya’nın Darende ilçesinde bisikletten düşerek ağır yaralanan 1 yaşındaki bebek, helikopter ambulansı ile hastaneye kaldırıldı.Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Yenice Mahallesi’nde 1 yaşındaki Y.M.D.

Bisikletten düşen bebeğin yardımına ambulans helikopter yetişti

Malatya’nın Darende ilçesinde bisikletten düşerek ağır yaralanan 1 yaşındaki bebek, helikopter ambulansı ile hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Yenice Mahallesi’nde 1 yaşındaki Y.M.D. isimli bebek bisikletten düşerek ağır yaralandı. 112 ambulansı ile Somuncu Baba Devlet Hastanesine kaldırılarak ilk müdahalesi yapılan bebeğin beyin kanaması şüphesi üzerine acilen tam teşekküllü bir hastaneye sevk edilmesi için 112’den destek istendi.
Bölgeye yönlendirilen Sağlık Bakanlığı helikopter ambulansı, ilçedeki stada inerek bebeğe alarak Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi’ne getirdi. Burada tedavi altına alınan bebeğin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Bisikletten düşen bebeğin yardımına ambulans helikopter yetişti

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