Bitki çaylarının faydaları nelerdir?

Ihlamur

Sizi terleterek vücudunuzda var olan toksinlerin azalmasını sağlayan ıhlamur, ateş düşürücü

ve öksürük giderici özelliği sayesinde grip ve nezle gibi hastalıkların tedavisinde

vazgeçilmezdir. Migren ile sinüzite bağlı baş ağrılarınızı hafiflettiği bilinen ıhlamur, kaygı ve

stresi azalttığı için panik atak tedavisinde de kullanılır.

Rezene çayı

Mide spazmını ve midenin kasılmasını önleyerek vücudun safra üretimine katkı sağlayan

rezene, bağırsakların temizlenmesinde son derece etkin bir rol oynar. Diş ağrılarının

geçmesine ve mide gazının vücuttan atılmasına yardımcı olan bu özel bitki çayı, iştah açıcı ve

anne sütünü arttırıcı özelliklere de sahiptir.

Papatya çayı

Mikrop kırıcı özelliği sayesinde ağız iltihaplarının iyileşmesine yardımcı olan ve diş eti

hastalıklarının önüne geçen papatya çayı, apse tedavisinde gargara olarak kullanılır. Bağırsak

hareketlerinin artmasını sağlayan ve sindirim sistemine yardımcı olan papatya çayı, uyku

bozukluğuna iyi gelmesinin yanı sıra romatizmal hastalıkları da tedavi eder.