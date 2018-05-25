Bitki çaylarının faydaları nelerdir?

Ihlamur
Sizi terleterek vücudunuzda var olan toksinlerin azalmasını sağlayan ıhlamur, ateş düşürücü
ve öksürük giderici özelliği sayesinde grip ve nezle gibi hastalıkların tedavisinde
vazgeçilmezdir. Migren ile sinüzite bağlı baş ağrılarınızı hafiflettiği bilinen ıhlamur, kaygı ve
stresi azalttığı için panik atak tedavisinde de kullanılır.
Rezene çayı
Mide spazmını ve midenin kasılmasını önleyerek vücudun safra üretimine katkı sağlayan
rezene, bağırsakların temizlenmesinde son derece etkin bir rol oynar. Diş ağrılarının
geçmesine ve mide gazının vücuttan atılmasına yardımcı olan bu özel bitki çayı, iştah açıcı ve
anne sütünü arttırıcı özelliklere de sahiptir.
Papatya çayı
Mikrop kırıcı özelliği sayesinde ağız iltihaplarının iyileşmesine yardımcı olan ve diş eti
hastalıklarının önüne geçen papatya çayı, apse tedavisinde gargara olarak kullanılır. Bağırsak
hareketlerinin artmasını sağlayan ve sindirim sistemine yardımcı olan papatya çayı, uyku
bozukluğuna iyi gelmesinin yanı sıra romatizmal hastalıkları da tedavi eder.
Adaçayı
Boğaz ağrısına iyi gelen ve sakinleşmenize yardımcı olan adaçayı, vücudunuzda var olan
zararlı toksinlerin dışarı atılmasına yardım eder. Strese iyi gelen bu faydalı bitki, karaciğerinizi
temizler ve safra kesenizin çalışmasını sağlar.
Yeşil çay
Kansere karşı son derece etkin bir koruma sağlayan yeşil çay, bağışıklık sisteminizi güçlendirir
ve kalp sağlığınız için büyük fayda sağlar. Kilo vermeye yardımcı olmak gibi güzel bir özelliği
olan yeşil çay, güçlü bir antioksidandır ve dişlerinizin çürümesinin önüne geçer.
Lavanta çayı
Uykusuzluğa ve depresyona iyi gelerek sakinleştirici bir özelliğe sahip olan lavanta çayı,
ateşinizin düşmesine yardımcı olur. Ağız kokusunu giderici ve migren ağrılarını tedavi edici
olduğu bilinen lavanta çayı, bağışıklık sisteminizi güçlendirme konusunda da oldukça etkilidir.
Okuyucu Yorumları 0 yorum