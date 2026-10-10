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Ne çiçek ne pasta! 77 yaşındaki eşine verdiği hediye her yıl aynı

Aksaray’da yaşayan 77 yaşındaki çiftçi Ramazan Keser, 58 yıllık hayat arkadaşı Ümmüş Keser’e doğum gününde çiçek yerine kendi bağında yetiştirdiği üzümlerden hazırladığı buketi hediye etti. Beş çocuk büyüten çiftin yıllara meydan okuyan sevgisi ve Keser’in her yıl sürdürdüğü bu anlamlı gelenek, görenlerin içini ısıttı.

Ne çiçek ne pasta! 77 yaşındaki eşine verdiği hediye her yıl aynı

Aksaray’da çiftçi Ramazan Keser (77), 58 yıllık hayat arkadaşı aynı yaştaki eşi Ümmüş Keser'e, doğum gününde çiçek yerine, kendi bağında yetiştirdiği üzümden yaptığı buketi hediye etti. Eşine her doğum günüde üzüm hediye ettiğini belirtti.

Ne çiçek ne pasta! 77 yaşındaki eşine verdiği hediye her yıl aynı 1

ÜZÜM BAĞLARINDAN GEÇİMLERİNİ SAĞLIYORLAR

Karkın köyünde oturan Ramazan ve Ümmüş Keser çifti, kendi bağlarında yetiştirdikleri üzüm ve yaptıkları pekmezi satarak geçimini sağlıyor. 5 çocuk yetiştiren çiftin birbirine olan sevgisi de eksilmeden sürüyor.

Ne çiçek ne pasta! 77 yaşındaki eşine verdiği hediye her yıl aynı 2

HER YIL DOĞUM GÜNÜ GELENEĞİ

Ramazan Keser, doğum gününde çiçek yerine, kendi bağında yetiştirdiği üzümden buket yapıp, hediye etti.

Ne çiçek ne pasta! 77 yaşındaki eşine verdiği hediye her yıl aynı 3

Eşine her doğum günüde üzüm hediye ettiğini belirten Keser, ''Eşimle 58 yıl önce evlendik. Evliliğimiz boyunca birbirimizi hiç üzmedik. O benim için çok kıymetli. Eşimi mutlu etmek için elimden geleni yaparım. Doğum günlerinde hediyesini eksik etmem. Ben çiçeği de pastayı da bilmem; ancak eşimi çok sevdiğim ve ona değer verdiğim için bu hediyeyi hazırlıyorum. Eşim bu hediyemden çok mutlu ve memnun oluyor. Onun mutluluğunu gördüğüm için de her yıl bu geleneği sürdürüyorum. 5 çocuğumuzu büyüttük, hepsini evlendirdik. Şimdi eşimle baş başa kaldık. Bu geleneği de ömrüm yettiğince sürdürmeye devam edeceğim” dedi.

Ne çiçek ne pasta! 77 yaşındaki eşine verdiği hediye her yıl aynı 4

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mynet tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Aksaray doğum günü
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