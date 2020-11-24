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Bitkileri karıştırıp içenler dikkat! Ihlamur, zencefil ve bal...

24.11.2020 08:24 | Son Güncelleme:
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Bitkileri karıştırıp içenler dikkat! Ihlamur, zencefil ve bal...

Havalar soğuyunca üst solunum yolu rahatsızlıkları da sıklıkla görülmeye başlandı. Üzerine bir de koronavirüs eklenince bağışıklık sistemini güçlü tutmak şart oldu. Doğal şifacılardan faydalanmak isteyenler ise çareyi bitkilerde arıyor. Fitoterapi Uzmanı-Eczacı Eda Sönmez Gürer, bitki çaylarını tüketenler için önemli açıklamalarda bulundu ve dikkatli olunması gerektiğini anlattı.

Fitoterapi Uzmanı Eczacı Eda Sönmez Gürer, havaların soğumasıyla soğuk algınlığı, nezle ve grip gibi üst solunum yolu hastalıklarının görülme sıklığının arttığını belirtti. Bu çerçevede, bağışıklık sisteminin desteklenmesi gerektiğine dikkati çeken Gürer, önemli açıklamalarda bulundu.

Bulaşıcı hastalıklara karşı bitki çaylarının etkin koruma sağladığını belirten Gürer, sözlerine şöyle devam etti: "Bu noktada bazı bitkisel çaylarla bağışıklık sistemimizi güçlendirebilir. Mevsim geçişlerinde bağışıklık sistemini güçlendirerek kişiyi hastalıklara karşı dirençli hale getiren bitki çaylarının başında ıhlamur, kuşburnu, ekinezya, zencefil ve adaçayı geliyor. Özellikle ıhlamur ve zencefilin birlikte tüketilmesi antioksidan desteği açısından daha da güçlü etkiye sahip olacaktır. Zencefilin tadını yumuşatmak için ise bu çayın içine bal karıştırabiliriz. Bitki çayları bağışıklık sistemini güçlendirmenin yanı sıra sindirimi kolaylaştırıcı, uyumaya yardımcı, kan şekerini ve tansiyonu düzenleyici etkilere de sahip olabilmektedir.”

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BİTKİ ÇAYLARININ İLAÇLARLA ETKİLEŞİMİ NASIL OLUYOR?

Herhangi bir bitki çayı hazırlarken bu bitkinin türü, nereden toplandığı, günün hangi saatinde toplandığı, içerisindeki aktif maddelerin farmakope standartlarına uygun olup olmadığının da önem taşıdığını belirten Gürer, şu bilgileri verdi:

"Bu sebeple doğru bitki kullanımına özen göstermeliyiz. Bitki-ilaç etkileşimleri de göz ardı etmememiz gereken önemli konulardan bir diğeridir. Örneğin yaban mersini kalp-damar, şeker hastalığı ve göz sağlığı için kullanılırken aynı zamanda kullanılan kan sulandırıcı ilaçlar da kanama riskini arttırmaktadır.

Bir diğer örnek zencefil, iltihabi hastalıklarda, kanser, bulantı-kusma gibi rahatsızlıklarda kullanılırken yine aynı zamanda kullanılan kan sulandırıcı ilaçların da yan etkisini arttırabilmektedir.

GÜNDE KAÇ BARDAK BİTKİ ÇAYI İÇİLEBİLİR?

Bir diğer önemli husus da bu çayları gün içinde çok fazla tüketmemeliyiz. Özel karışımlar içeren bu çayların fazla tüketilmesi vücudumuzda çeşitli toksik etkiler yapabilmekte, karaciğer ve böbrekte hasar oluşturabilmektedir. Bitki çayı kullanırken komşu, arkadaş, internet, televizyon kanalı gibi ortamlardan duyduklarımızla değil, mutlaka bu konuda bilgili ve fitoterapi alanında eğitimli doktor ve eczacımıza danışarak hareket etmeliyiz.”


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