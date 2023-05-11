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BİTLİS SEÇİM SONUÇLARI 2023: 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Bitlis seçim sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

11.05.2023 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitlis seçim sonuçları ve oy oranları hakkındaki tüm bilgiler 14 Mayıs 2023 Pazar günü Mynet'te olacak. Cumhurbaşkanı seçimi ve 28. Dönem milletvekili seçimi için oy kullanacak olan seçmenler 14 Mayıs Pazar günü önceden belirlenen okullarda 08.00 ile 17.00 arasında oy kullanabilecekler. Peki, Bitlis seçim sonuçları 2023 ne zaman açıklanacak, saat kaçta? İşte Bitlis seçim sonuçları hakkında tüm merak edilenler...

BİTLİS SEÇİM SONUÇLARI 2023: 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Bitlis seçim sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Bitlis seçim sonuçları vatandaşların kullandıkları oyların sayımı hakkında araştırmalar yapılıyor. 14 Mayıs Pazar günü 81 ilde gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili seçimleri heyecanla bekleniyor. Vatandaşlar 14 Mayıs Pazar günü Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonucu ve oy oranlarına dair tüm detaylar Mynet.com'da yayınlanacak. İşte Bitlis seçim sonuçları ve ve oy oranları ekranı...

BİTLİS SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

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Bitlis seçim sonuçları YSK tarafından yayımlanan bilgilere göre 14 Mayıs Pazar akşamı yayımlanmaya başlayacak.

GENEL SEÇİM SONUÇLARI EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

OY VERME SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, KAÇTA BİTECEK?

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Vatandaşlar, ülke genelinde 08.00 ile 17.00 arasında oy kullanabilecek.

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