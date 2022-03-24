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  4. Bitlis'te kar evi yuttu! Mahsur kalan ailenin imdadına itfaiye yetişti

Bitlis'te kar evi yuttu! Mahsur kalan ailenin imdadına itfaiye yetişti

24.03.2022 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitlis'te evlerinin kar altında kalmasından dolayı mahsur kalan aile itfaiye ekiplerinin müdahalesi sayesinde kurtuldu. İtfaiye Müdürü Nazmi Olcay, sabah saatlerinde gelen ihbar nedeniyle vakit kaybetmeden olay yerine intikal ettiklerini belirterek, “Tek katlı evin çatısından inen kar kütleleri evi adeta yutmuş durumdaydı. Ekiplerimiz hemen küreklerle karları temizleyip evin içindeki aileyi kurtardı” dedi.

Bitlis'te kar evi yuttu! Mahsur kalan ailenin imdadına itfaiye yetişti

Bitlis merkeze bağlı Hüsrevpaşa Mahallesi’nde bulunan tek katlı evler yoğun kar yağışından dolayı adeta kaybolurken, edinilen bilgiye göre, çatılarda biriken karların düşmesiyle bir aile, evinde mahsur kaldı. Sabah evin kapısını açmak isteyen aile, kar manzarasıyla karşı karşıya kalınca durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Bitlis Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, küreklerle evlerinde mahsur kalan aileyi kurtardı.

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''KAR YUTMUŞ DURUMDAYDI''

İtfaiye Müdürü Nazmi Olcay, sabah saatlerinde gelen ihbar nedeniyle vakit kaybetmeden olay yerine intikal ettiklerini belirterek, “Tek katlı evin çatısından inen kar kütleleri evi adeta yutmuş durumdaydı. Ekiplerimiz hemen küreklerle karları temizleyip evin içindeki aileyi kurtardı” dedi.

Öte yandan Bitlis’te Aralık, Ocak ve Şubat aylarında yağan kar miktarı toplamda 5,5 metre olurken, sadece Mart ayında ise 4 metre 13 santimetre olarak ölçüldü.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
kar yağışı Bitlis
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