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Bitlis'te kar nedeniyle yol kapandı! 60 kişi dondurucu soğukta mahsur kaldı

03.02.2023 00:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitlis’in Hizan ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Panor Dağı'nda yol kapandı. Yoldaki araçlarda içerisinde kadın ve çocukların da olduğu 60 kişi mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye gelen ekiplerin çalışmasıyla vatandaşlar kurtarıldı.

Bitlis'te kar nedeniyle yol kapandı! 60 kişi dondurucu soğukta mahsur kaldı

Tatvan- Hizan karayolunda aniden bastıran tipi ve yoğun kar yağışından dolayı ilçeye 10 kilometre uzaklıkta bulunan bin 466 rakımlı Panor Dağı yolunun kapanması üzerine vatandaşlar yolda mahsur kaldı.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Kar yağışı ve soğuk havanın etkili olduğu yolda hareket edemeyen 20 aracın içerisinde kadın ve çocukların da olduğu 60 vatandaş, tipi ve fırtınanın dinmesini bekledi. Fakat dinmeyen kar yağışı ile vatandaşlar kurtarılmak üzere çareyi Yolalan Belediyesi ve karayolları ekiplerine haber vermekte buldu.

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İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için seferber oldu. Uzun uğraşlar sonucu ekiplerin tek şeritten yolu açmasıyla vatandaşlar, mahsur kaldıkları yerden kurtarılarak ilçeye doğru harekete geçti. (İHA)

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