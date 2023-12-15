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  4. Bitlis'ten kahreden haber! Uzman Çavuş Mustafa Fatih Yetişen şehit oldu

Bitlis'ten kahreden haber! Uzman Çavuş Mustafa Fatih Yetişen şehit oldu

15.12.2023 11:39 | Son Güncelleme:
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Bitlis'te görev yaptığı birlikte silah kazasında yaralanan 29 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Fatih Yetişen, kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Şehit Yetişen’in cenazesi, düzenlenen törenin ardından memleketi Adana'ya uğurlandı.

Bitlis'ten kahreden haber! Uzman Çavuş Mustafa Fatih Yetişen şehit oldu

Merkeze bağlı Tanrıyar Jandarma Karakol Komutanlığı'nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Fatih Yetişen, birliğin yemekhanesinde silah kazasında ağır yaralandı. Tatvan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Yetişen doktorların tüm müdahalelerine rağmen şehit oldu.

TÖREN DÜZENLENDİ

Şehit Uzman Çavuş Yetişen için İl Jandarma Komutanlığı önünde tören düzenlendi. Törene, Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi, Bitlis Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Aslan, Jandarma Komutanı Tuğgeneral Eyüp Subaşı, 10. Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Haşim Bildiş, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, Güroymak İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Ahmet Barış Ulucanlı, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, bazı sivil toplum örgütü temsilcileri, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

CENAZE ADANA'YA GÖNDERİLECEK

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yetişen'in cenazesinin tören alanına getirilmesinin ardından bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, ardından da özgeçmişi okundu. Cenaze namazının kılınmasından sonrası dualar okundu. Duaların ardından Uzman Çavuş Yetişen'in cenazesi, omuzlarda cenaze aracına taşındı. Cenaze aracıyla Muş'a götürülen şehidin cenazesi, buradan da uçakla ailesinin yaşadığı Adana'ya gönderildi.

Kaynak: DHA

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şehit Bitlis
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