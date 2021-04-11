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Bitlis ve Bolu imsakiyesi | Bitlis ve Bolu'da sahur kaçta bitiyor, oruç kaçta açılıyor?

11.04.2021 17:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İslam alemi için büyük öneme sahip mübarek Ramazan ayı yaklaşırken vatandaşlar iftar, imsak ve sahur saatlerini de merak etmeye başladı. Bitlis ve Bolu'da oturan vatandaşlar Bitlis ve Bolu iftar saatlerini sorguluyor. Peki Bitlis ve Bolu'da sahur ve iftar kaçta? Akşam ezanı kaçta okunuyor? İşte yanıtı...

Bitlis ve Bolu imsakiyesi | Bitlis ve Bolu'da sahur kaçta bitiyor, oruç kaçta açılıyor?

Ramazan ayı yaklaşırken vatandaşlar iftar, imsak ve sahur saatlerini sorgulamaya başladı. Bitlis ve Bolu'da oturan vatandaşlar Bitlis ve Bolu iftar saatlerini merak ediyor. Peki Bitlis ve Bolu'da iftar ve sahur kaçta? Bitlis ve Bolu'da akşam ezanı kaçta okunuyor?

BİTLİS VE BOLU'DA İFTAR VE SAHUR KAÇTA? AKŞAM EZANI KAÇTA OKUNUYOR? İŞTE BİTLİS VE BOLU İFTAR SAATLERİ

Ramazanın ilk günü 13 Nisan 2021 Salı tarihinde idrak ederken; Bitlis'te ilk imsak 04:05, ilk iftar ise 18:53 saatinde olacak. 8 Mayıs'ı 9 Mayıs'a bağlayan gece Kadir Gecesi idrak edecek ve Ramazan'ın son günü olan 12 Mayıs 2021 Çarşamba tarihinde saat 19:20'de Bitlis'te son iftar yapılacak. 13 Mayıs 2021 Perşembe günü ise Ramazan Bayramı'nın 1. günü olacak.

İşte Diyanet'in yayınladığı Bitlis imsakiyesi:

bitlis11

bitlis22

Ramazanın ilk günü 13 Nisan 2021 Salı tarihinde idrak ederken; Bolu'da ilk imsak 04:41, ilk iftar ise 19:37 saatinde olacak. 8 Mayıs'ı 9 Mayıs'a bağlayan gece Kadir Gecesi idrak edecek ve Ramazan'ın son günü olan 12 Mayıs 2021 Çarşamba tarihinde saat 20:07'de Bolu'da son iftar yapılacak. 13 Mayıs 2021 Perşembe günü ise Ramazan Bayramı'nın 1. günü olacak.

İşte Diyanet'in yayınladığı Bolu imsakiyesi:

bolu11

bolu22

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Bitlis Bolu

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