Bitlis ve Muş'ta deprem| AFAD ve Kandilli son depremler listesi

7 Nisan gününde, 4.1 şiddetindeki depremin dışında öğlen saatlerinde Bitlis ve Muş'ta hissedilen depremler gerçekleşti. Kandilli listesinde Bitlis'teki depremin büyüklüğü 3.8 olarak kaydedilirken, AFAD Muş merkezli depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı. Oniki adalar merkezli bir deprem ise yine öğlen saatlerinde kaydedildi. İşte 7 Nisan AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

SON DEPREMLER

AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin paylaştığı listeye göre, bugün gerçekleşen depremler Ege, ve Akdeniz kıyılarında yer alıyor. Akdeniz açıklarında gece saatlerinde gerçekleşen 4.1 büyüklüğünde bir deprem yer alıyor. Öğlen saatlerinde ise Bitlis ve Muş'ta hissedilen büyüklüğü 3.8 ve 4.2 olarak kaydedilen iki deprem daha meydana geldi. Bunun dışında Akdeniz açıklarında şiddeti 3.9 olarak kaydedilen bir deprem daha gerçekleşti. Açıklanan listede depremlerin; nerede olduğu, saat kaçta olduğu ve büyüklüğü de yer alıyor.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ



