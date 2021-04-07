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Bitlis ve Muş'ta deprem| AFAD ve Kandilli son depremler listesi

07.04.2021 08:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

7 Nisan gecesi saat 04.00 civarında gerçekleşen ve Akdeniz açıklarında meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremin ardından öğlen saatlerinde bir deprem haberi de Bitlis'ten geldi. Kandilli Rasathanesi'nin açıkladığı listeye göre büyüklüğü 3.8 derinliği ise 5.4 olarak kaydedilerken, AFAD ise Muş'ta 4.2 büyüklüğünde bir deprem listeledi.

Bitlis ve Muş'ta deprem| AFAD ve Kandilli son depremler listesi

7 Nisan gününde, 4.1 şiddetindeki depremin dışında öğlen saatlerinde Bitlis ve Muş'ta hissedilen depremler gerçekleşti. Kandilli listesinde Bitlis'teki depremin büyüklüğü 3.8 olarak kaydedilirken, AFAD Muş merkezli depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı. Oniki adalar merkezli bir deprem ise yine öğlen saatlerinde kaydedildi. İşte 7 Nisan AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

SON DEPREMLER

AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin paylaştığı listeye göre, bugün gerçekleşen depremler Ege, ve Akdeniz kıyılarında yer alıyor. Akdeniz açıklarında gece saatlerinde gerçekleşen 4.1 büyüklüğünde bir deprem yer alıyor. Öğlen saatlerinde ise Bitlis ve Muş'ta hissedilen büyüklüğü 3.8 ve 4.2 olarak kaydedilen iki deprem daha meydana geldi. Bunun dışında Akdeniz açıklarında şiddeti 3.9 olarak kaydedilen bir deprem daha gerçekleşti. Açıklanan listede depremlerin; nerede olduğu, saat kaçta olduğu ve büyüklüğü de yer alıyor.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

kandilli

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

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Anahtar Kelimeler:
kandilli rasathanesi

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