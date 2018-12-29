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Bitlis'te 160 kilogram patlayıcı bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2018 17:31 | Son Güncelleme

PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda toprağa gömülü halde bulunan 160 kilogram el yapımı patlayıcı ile 40 litre mazot, güvenlik güçlerince imha edildi

BİTLİS (AA) - Bitlis'te, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda toprağa gömülü halde 160 kilogram el yapımı patlayıcı ile 40 litre mazot bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, il merkezi kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak ve barınakları imha etmek maksadıyla Bitlis Jandarma Komutanlığı unsurlarınca operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında icra edilen temas araması faaliyetinde bölücü terör örgütü mensuplarına ait olduğu değerlendirilen toprağa gömülü vaziyette 40 litrelik 4 bidon içinde 160 kilogram el yapımı patlayıcı ile 20 litrelik 2 bidonda 40 litre mazot ele geçirildi.

Patlayıcılar ile mazot, güvenlik güçlerince imha edildi.

Güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla il genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.

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Bitlis bölücü terör örgütü el yapımı patlayıcı imha mazot

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