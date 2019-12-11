BİTLİS (AA) - Türkiye'de kar yağışının en fazla olduğu illerden Bitlis'te, 2 bin 340 kilometrelik yol ağında karla mücadele çalışması yapılacak.

Kentin farklı noktalarındaki 9 şantiyede 90 personel ve 70 iş makinesi, kar nedeniyle kapanan yerleşim birimlerinin yollarını açmak, sağlık ekiplerin hastalara ulaşmasını sağlamak için 7 gün 24 saat hazır bekleyecek.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bitlis'te vatandaşların kışın sıkıntı yaşamaması için gerekli çalışmaları yaptıklarını söyledi.

Kentteki 642 yerleşim biriminin bağlı bulunduğu 2 bin 340 kilometrelik yol ağında karla mücadele çalışması yürüteceklerini belirten Aydoğdu, şöyle konuştu:

''Geçen yıl 28 bin kilometre karla mücadele çalışması yürüttük ve 6 milyon lira harcama yaptık. Bunu, 90 personel, 70 iş makinesi, 9 şantiye, 7 ilçe müdürlüğü ve ilden WhatsApp gruplarıyla takip ederek yaptık. Doğu Anadolu Bölgesi'nin en çok karı Bitlis'e yağıyor. Karla mücadele çalışması çetin ve sert geçiyor. Gece gündüz demeden vardiyalı olarak personelimiz hazır kıta halinde bekleyecek."