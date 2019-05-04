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Bitlis'te çocukların "içini ısıtan" yardım

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2019 11:25 | Son Güncelleme

Hizan ilçesinde "Gönül Köprüsü" grubu, kendi imkanları ve hayırseverlerin desteğiyle temin ettiği ayakkabı, kırtasiye malzemesi ve oyuncakları köy çocuklarına hediye etti

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Hizan ilçesinde bir grup, kendi imkanları ve hayırseverlerin desteğiyle temin ettiği ayakkabı, kırtasiye malzemesi ve oyuncakları köy çocuklarına dağıtarak mutluluklarına ortak oldu.

Hizan ve Tatvan ilçesinde bir araya gelen yardımsever grup, ihtiyaç sahibi köy çocuklarına yardım için çalışma başlattı.

Gruptakiler, bu kapsamda kendi imkanları ve hayırseverlerin desteğiyle temin ettiği ayakkabı, kırtasiye malzemesi, oyuncak ve çeşitli eşyaları Hizan ilçesine bağlı Yolbaşı, Akbıyık, Gayda ve Düz köylerindeki çocuklara hediye etti.

Yardımseverler, balon dağıtıp oyunlar oynadığı çocukların mutluluklarına ortak oldu.

Gruptakilerden Nurullah Akgül, gazetecilere yaptığı açıklamada, "gönül ekibi" ile köyleri gezerek çocukları mutlu etmeye çalıştıklarını belirterek, duyarlı vatandaşlardan yardım beklediklerini dile getirdi.

Ceylan Tüzer de oluşturdukları "Gönül Köprüsü" grubuyla Bitlis'teki köylere gidip çocuklara ulaşmaya çalıştıklarını anlatarak, "Burada çocukları mutlu etmek için bulunuyoruz. Sizlerin de desteğini bekliyoruz." dedi.

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Bitlis Çocuk Gönül Köprüsü Hizan köy yardımsever

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