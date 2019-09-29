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Bitlis’te 'Dere Üstü Islah Projesi' için ilk yıkım başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2019 11:23 | Son Güncelleme

BİTLİS'te hayata geçirilen 'Dere Üstü Islah Projesi' kapsamında mülkiyeti İl Özel İdaresine ait binaların yıkımına başlandı.

Bitlis’te 'Dere Üstü Islah Projesi' için ilk yıkım başladı

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS'te hayata geçirilen 'Dere Üstü Islah Projesi' kapsamında mülkiyeti İl Özel İdaresine ait binaların yıkımına başlandı. Proje kapsamında yaklaşık 700 iş yerinin yıkılacağı belirtildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, başbakanlık yaptığı 2008 yılında kenti ziyareti sırasında gündeme gelen, uzun bir çalışma sonrası hayata geçirilen 'Dere Üstü Islah Projesi' kapsamında yıkıma başlandı. İlk olarak, mülkiyeti İl Özel İdaresine ait halk arasında ‘Hanedan Otel’ olarak bilinen ve içinde bir otel ve 39 iş yeri ile bazı resmi kurumların bulunduğu 5 katlı binada önceki gün iş makineleriyle yıkım çalışması başlatıldı. Binanın yıkımı ve ortaya çıkacak hafriyatın kaldırılması 20 gün içinde tamamlanacak.
Yıkımı yerinde inceleyen Bitlis İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu, dere üstünün açılmasının Bitlis’in geleceği anlamında çok önemli bir adım olduğunu söyledi. Bitlis'i tarihi dokusuna kavuşturmak için çalıştıklarını söyleyen Aydoğdu, "Mülkiyeti Bitlis İl Özel İdaresine ait olan binanın yıkımına başlamış durumdayız. Bu binayı yıkmaktaki amacımız dere üstünde bulunan binaların yıkılarak Bitlis’i eski tarihi dokusuna kavuşturmak, otantik görünümü sağlamak ve yerli ve yabancı turistleri bu bölgeye çekmektir. Bitlis’in merkezinde geçen derelerin birleşme noktasında olan bu bina toplamı 5 katlı olup, yaklaşık 10 bin metrekare alanı kapsamaktadır. Bu binanın yıkılmasıyla ilimizde inşallah büyük bir kentsel dönüşüm başlayacak. Yıllardır her daim Bitlis’i ilk sıralarda tutan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan, bakanlarımız, vekillerimiz ve Bitlis’in kadim insanının teveccühü için teşekkür ediyoruz" dedi.
Kentin tarihi dokusu itibari ile dere içine sıkışmış coğrafi bölgesinin dar bir alanda olduğunu anlatan Aydoğdu, şöyle konuştu:
"Bu proje yıllar önce Cumhurbaşkanımızın Bitlis’imize teveccühü ile başladı. Gelip Bitlis’in tarihi dokusunu, otantik yapıları ve dereleri görünce, bu dere üstünün temizlenmesi ve ıslah edilmesi halk nezdinde güzel bir görünüme kavuşması için başbakanlık döneminde talimat verdi. Şu anda güç birliği ile bu süreci başlattık ve güzel bir sonuca gideceğiz. Dere üstünde 700’e yakın iş yeri bulunmaktadır. Deremizin düzenlenmesiyle birlikte ilimiz mesire alanlarının olacağı, alışverişlerin daha güzel yapılacağı nezih bir kent haline gelecektir."
'Dere Üstü Islah Projesi' kapsamında toplam 700 iş yerinin yıkılacağı belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Bitlis’te 'Dere Üstü Islah Projesi' için ilk yıkım başladıBitlis’te 'Dere Üstü Islah Projesi' için ilk yıkım başladıBitlis’te 'Dere Üstü Islah Projesi' için ilk yıkım başladıBitlis’te 'Dere Üstü Islah Projesi' için ilk yıkım başladı

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