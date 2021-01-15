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  4. Bitlis’te etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin “turuncu kategoride” yer aldığı ve 2017 yılında Bitlis’te 2 jandarma personelinin şehit edildiği saldırının failleri arasında olduğu tespit edildi.

Bitlis’te etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin “turuncu kategoride” yer aldığı ve 2017 yılında Bitlis’te 2 jandarma personelinin şehit edildiği saldırının failleri arasında olduğu tespit edildi.

15.01.2021 08:58 | Son Güncelleme:
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Bitlis’te etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin “turuncu kategoride” yer aldığı ve 2017 yılında Bitlis’te 2 jandarma personelinin şehit edildiği saldırının failleri arasında olduğu tespit edildi.

Bitlis’te etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin “turuncu kategoride” yer aldığı ve 2017 yılında Bitlis’te 2 jandarma personelinin şehit edildiği saldırının failleri arasında olduğu tespit edildi.

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