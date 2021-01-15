Bitlis’te etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin “turuncu kategoride” yer aldığı ve 2017 yılında Bitlis’te 2 jandarma personelinin şehit edildiği saldırının failleri arasında olduğu tespit edildi.
Bitlis’te etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin “turuncu kategoride” yer aldığı ve 2017 yılında Bitlis’te 2 jandarma personelinin şehit edildiği saldırının failleri arasında olduğu tespit edildi.
Bitlis’te etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin “turuncu kategoride” yer aldığı ve 2017 yılında Bitlis’te 2 jandarma personelinin şehit edildiği saldırının failleri arasında olduğu tespit edildi.
Bitlis’te etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin “turuncu kategoride” yer aldığı ve 2017 yılında Bitlis’te 2 jandarma personelinin şehit edildiği saldırının failleri arasında olduğu tespit edildi.