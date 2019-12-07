Bitlis’te Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri sergi açıp, konser verdi

Özcan ÇİRİŞ-Ceren KURTYE/BİTLİS, (DHA) - BİTLİS’te 4 yıl önce eğitim öğretime başlayan Ziya Eren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri yağlı boya tablolarından oluşan bir sergi açarken, müzik bölümündeki öğrenciler de konser vererek yeteneklerini sergiledi.

Bitlis Eren Üniversitesi Rahva Yerleşkesi’ndeki merkezi konferans salonunda gerçekleştirilen etkinliğe, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, akademisyenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Öğrenciler tarafından yapılan yağlı boya tabloların yer aldığı serginin gezilmesinin ardından müzik bölümü öğrencileri tarafından konser verildi. Birbirinden güzel eserlerin seslendirildiği konser ilgiyle izlendi. Ziya Eren Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Fırat Felemez Dinç, Başarılı bir resim sergisi ve konser etkinliği geçirdiklerini belirterek şöyle konuştu: "Ziya Eren Güzel Sanatlar Lisesi ilimizin sanatla tanışmasında önemli bir yer tutmaktadır. Bitlisli vatandaşlarımız okulumuzun açılması ile birlikte resmin ve müziğin nasıl olduğunun farkına vardı. Yıl boyunca öğrencilerimiz tarafından gerek müzik alanında, gerekse resim alanında yaptıklarını işbaşında görerek önyargılarını kırmaya çalışıyoruz. Yaptığımız her etkinlik Bitlis’in sanatla tanışması anlamında önemlidir. 700 kişilik bir salonda konser verdik. Bu tür etkinliklerimiz devam edecek. Bu etkinlikleri yaptıkça bizim okulumuza olan ilgi her geçen gün artacaktır. Okulumuz, 11 müzik öğrencisi, 7 resim öğrencisi ile açılmıştı. Bugün ise 150 civarında öğrencimiz var."

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